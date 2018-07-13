Трамп назвал строительство «Северного потока-2» трагедией

Американский лидер в очередной раз раскритиковал энергетическую политику Германии.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал строительство газопровода «Северный поток-2» большой ошибкой Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и трагедией для себя. Он сделал это в ходе совместной пресс-конференции с Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщает RT.

Американский лидер подчеркнул, что считает реализацию этого проекта Германией «ужасной вещью», и добавил, что теперь эта страна будет получать 60 – 70 процентов всех энергоносителей от России.

Президент США констатировал: «Для меня это огромная трагедия». Такую оценку он объяснил тем, что ФРГ будет направлять в РФ «миллиарды, миллиарды долларов».

Соединенные Штаты всегда выступали против реализации проекта газопровода «Северный поток-2», но пока не смогли остановить строительство. В последнее время Трамп несколько раз обрушился на Германию за строительство этого трубопровода в частности и за покупки энергоносителей у России в целом.