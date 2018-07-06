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Татар-информ

6 июля 2018, 06:36

Экономика и финансыПолитика

Трамп обрушился на Германию за приобретение газа и нефти у России

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Американский лидер усмотрел непоследовательность в позиции властей ФРГ.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал позицию Германии, которая хочет, чтобы ее защитили от России, и при этом покупает у нее газ и нефть на миллиарды долларов, передает RT.

«Они заключили сделку по нефти и газу с Россией, они платят миллиарды и миллиарды долларов России», – приводит телеканал слова американского лидера, сказанные на предвыборном митинге в штате Монтана.

США не раз выступали против реализации проекта газопровода «Северный поток-2», но пока не смогли остановить строительство. При этом недавно они заявили, что не намерены вводить санкции против участников проекта. 

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