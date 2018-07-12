Трамп возмутился потоком «трубопроводных долларов» из Европы в РФ

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, находящийся в Брюсселе на саммите НАТО, возмутился в своем Twitter’е потоком «трубопроводных долларов» из Европы в Россию.
Американский лидер констатировал, что страны – члены Североатлантического альянса после его высказанной в прошлом году просьбы стали больше тратить на оборону, но этого недостаточно.
«США слишком много тратят. Границы Европы ПЛОХИ! Трубопроводы в Россию неприемлемы!» – заключил Трамп.
В ходе саммита НАТО в Брюсселе Президент США предложил лидерам других стран альянса начать направлять на оборону 2 процента ВВП немедленно, а не к 2025 году, или даже увеличить долю военных расходов до 4 процентов ВВП.
Ранее Дональд Трамп заявил о полной зависимости Германии от России из-за поставок газа и заявил о неприемлемости для американской стороны нового трубопровода «Северный поток-2». Канцлер ФРГ Ангела Меркель не согласилась с его позицией.
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