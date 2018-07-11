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Трое детей пострадали в ДТП с «КАМАЗом» в Бугульминском районе РТ

Татар-информ

11 июля 2018, 12:30

Политика

Трамп заявил о полной зависимости Германии от РФ из-за поставок газа

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Американский лидер напомнил о неприемлемости проекта «Северный поток-2» для США.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о полной зависимости Германии от России из-за поставок газа и раскритиковал страны НАТО, одобрившие реализацию проекта газопровода «Северный поток-2». Он сделал это в ходе встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, передает ТАСС.

«Германия полностью контролируется Россией», – подчеркнул американский лидер и добавил, что после строительства нового трубопровода более 70 процентов природного газа будет поступать в ФРГ из РФ. Также он обратил внимание на то, что на военные расходы приходится только один процент германского ВВП (сейчас они составляют 1,2 процента ВВП Германии – прим. Т-и).

По мнению Трампа, Германия, будучи достаточно богатой страной, может немедленно увеличить свои расходы на оборону.

Кроме того, Президент США вновь заявил о неприемлемости для США проекта «Северный поток-2». Он заметил, что его страна должна защищать государства Европы, а некоторые из них «отдают миллиарды долларов в сундуки России».

Ранее Дональд Трамп уже критиковал Германию за приобретение газа и нефти у РФ. США не раз выступали против реализации проекта «Северный поток-2», но пока не смогли остановить строительство. 

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