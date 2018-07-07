«Туган авылым» попросил помощника Президента РТ помочь с реконструкцией ресторанного комплекса

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Фото: архив/Салават Камалетдинов, Оксана Романова
(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). Руководство ресторанно-развлекательного комплекса «Туган авылым» задумалось о необходимости реконструкции и обратилось за советом к помощнику Президента РТ Олесе Балтусовой.
Дизайнер компании, недавно обновившей интерьеры, озвучила просьбу в частном диалоге после открытой лекции помощника Президента РТ в «Смене».
«Возможно, вы могли бы предложить нам варианты, дать направление», – попросила представитель «Туган авылым».
Олеся Балтусова, не скрывая приятного удивления, ответила, что мыслей по развитию территории, на которой находится «Туган авылым», у нее много и она готова обсудить их с компанией.
Ресторанно-развлекательный комплекс «Туган авылым» (в переводе с татарского «Родная деревня») был открыт к Тысячелетию Казани – в 2005 году. Территория располагается в центре Казани, в Суконной слободе, напротив воссоздаваемого комплекса Духосошественского храма и представляет собой грубую стилизацию построек деревенского быта татар.
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