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Оксана Романова

29 июня 2018, 08:12

ОбществоНаука и образованиеДуховная жизнь

Строительство нового корпуса православной гимназии в Казани вышло на финишную прямую

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В здании, возводимом по проекту утраченного дома священнослужителей 1840 года, помимо учебных классов будут тренажерный зал и библиотека.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Здание второго корпуса православной гимназии имени святителя Гурия Казанского (ул. Туфана Миннуллина, д. 19) готово к настоящему моменту на 70 – 75 процентов и будет полностью сдано в эксплуатацию в третьем квартале 2018 года. Об этом сообщил «Татар-информ» прораб строительных работ Максим Грязнов.

«В строящемся корпусе уже занимаемся сетями, отделкой, начинаем класть плитку. Готовимся к устройству линолеумных полов, покраске стен и потолков. На сегодняшний день уже 70 – 75-процентная готовность есть. Кроме того, чтобы соединить новый корпус с существующим зданием гимназии, завершаем демонтажные работы стен и приступаем к ремонту имеющихся помещений, разводим сети. В скором времени будем благоустраивать территорию и соединять участок у строящегося корпуса с территорией действующего Духосошественского храма», – рассказал Максим Грязнов.

Возводимое здание, к слову, – это историческая реплика с дома священнослужителей, который был построен на территории храма в 1840 году и утрачен в 2000-х. 

С началом учебного года на площади около 3800 кв. м предполагается разместить основное и среднее звенья православной гимназии до 11-х классов. Существующее здание рассчитано всего на 50 человек.

«Вместе с дошкольниками в православной гимназии в прошлом году было около 130 человек. И до их пор в Казани она пока единственная. Недавно православная гимназия открылась в Альметьевске. Обучение у нас проходит не по стандартной программе, а по образцу русской классической школы. В традициях дореволюционного образования дети изучают чистописание, письмо пером, арифметику, родное слово, но в то же время и татарский язык. А в новом корпусе у нас появятся и свои спортивный и тренажерный залы, большой актовый зал, библиотека, столовая. Уже сейчас готово отопление и вся проводка. К началу учебного процесса главный вход перенесем на центральную часть объединенного здания гимназии», – пояснил диакон Духосошественского храма, отец Артемий (Лушкин).

Строить второй корпус начали в ноябре прошлого года. Тогда же неожиданно для самих себя строители «нащупали» подземную реку, опустившись ниже уровня существующих фундаментов.

«За все время работ встреча с грунтовыми водами при начале строительства и разработки котлована была самым сложным моментом. Выходили из этой ситуации около двух – трех недель: откачивали воду, потом чеканили эту “пробоину”. Еще был сложный момент при переносе сетей, для чего пришлось создавать специальный тоннель, как бы саркофаг, куда перенесли действующие сети, пролегавшие рядом с этой гимназией, когда на месте нашей стройки еще стояли гаражи. Это городские сети ливневой канализации, фекальной, водопроводные трубы и отопление. Они все были демонтированы и перенесены в монолитный железобетонный тоннель под зданием», – поделился деталями работ Максим Грязнов.

При этом для близлежащих потребителей перенос сетей проходил почти незаметно, поскольку осуществлялся поэтапно. С отоплением успели до начала отопительного сезона. Для водоснабжения изначально было проведено две нитки: сначала перекладывали одну, запустили ее в тоннель, потом переложили вторую.

«Здесь центр, движение, очень стесненные условия для строительства. Но IT-парк очень помогал: выделил нам территорию под работы – в вечернее время для кранов, для выгрузки материалов. Другой возможности здесь нет – приходилось буквально с колен все делать», – сказал собеседник.

Строители будут стараться завершить все работы к началу учебного года. За оставшееся время, помимо вышеперечисленного, нужно протонировать фасады в цвет первого корпуса гимназии, установить карнизы и выполнить отделку фронтона у центрального входа, где установят такую же маковку, как на соборе, и крест.

Открытие и освящение нового здания православной гимназии пройдет с участием митрополита Казанского и Татарстанского Феофана.
 

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