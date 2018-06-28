Реставраторы завершили роспись интерьеров Духосошественского храма Казани

Работу выполняли иконописцы мастерской «Палехский иконостас» из Ивановской области

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). В Казани в Храме сошествия Святого Духа (Луковского, 21) завершена роспись интерьеров. Как рассказал «Татар-информ» служитель храма отец Артемий (Лушкин), работы по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Феофана начались летом прошлого года, после Духова дня – престольного праздника прихода.

«Начали с левого придела, который освящен в честь священномученика Харалампия. Этот придел меньше, поэтому потребовал и меньше времени. Но при этом сразу была поставлена задача вести работы так, чтобы к Пасхе в главном приделе храма уже начали служить. Роспись придела в честь Харалампия завершили в октябре прошлого же года и перешли к основной части храма, освященной в честь Сошествия Святого Духа на апостолов. И в этом году на Пасху в уже полностью расписанном приделе мы отслужили здесь первую литургию», – рассказал диакон Духосошественского храма, отец Артемий (Лушкин).

Так, в левом приделе изображены эпизоды из жития священномученика Харалампия и жития его современников, также почитаемых церковью. В центральной части на стенах появились изображения деяний апостолов, на которых сошел Святой Дух – их миссионерская деятельность и совершаемые чудеса. Например, случай с проросшим жезлом, обращение в христианскую веру язычников в Абхазии.

Как пояснил отец Артемий, преподобный Харалампий считался покровителем всей Суконной слободы, где для работников суконной мануфактуры вдова купца Михляева после его смерти, в 1731 году, и построила Духосошественский храм.

К слову, Михляевы стали меценатами еще нескольких храмов в Казани — Петропавловского собора, церкви великомученицы Евдокии (на улице Федосеевской), церкви святой великомученицы Параскевы Пятницы (на Большой Красной). Все они хоть и были использованы не по назначению во времена Советского союза, но в целом не пострадали, ни разу не горели и не разрушались. В Духосошественском храме начинал свою певческую карьеру Федор Шаляпин. В советское время и до 2000-х годов здание использовалось как кукольный театр. Реставрационные работы начались здесь в 2012 году. По проекту талантливого тогда еще студента КГАСУ, а теперь известного молодого реставратора Казани Степана Новикова храм воссоздается в облике начала XX века.

Строившийся в стиле русского барокко храм и сейчас напоминает Петропавловский собор Казани. В ходе подготовки к реставрации выяснилось, что придел в честь священномученика Харалампия появился в нем не сразу. В XVIII веке было модным обустраивать при храмах открытые галереи, так называемые гульбища.

Гульбище (упрощенно его можно назвать широким и длинным балконом) находилось за стеной по соседству с приделом, где шли церковные службы. Здесь располагались те, кто не был крещен, но хотел присутствовать на литургии. По словам отца Артемия, Духосошественский храм был самый многочисленный в Казани – к нему было приписано более 2 тыс. человек, и он все продолжал разрастаться. Тогда открытую галерею заложили, освятив как Харалампиевский придел. Именно поэтому храму при реставрации возвращали не его первоначальный вид, а тот, в котором он находился в более позднее время.

Однако за годы эксплуатации в роли кукольного театра, после множества перестроек и переделок, ремонтов были уничтожены оригинальные росписи храма. Фотографий интерьеров не сохранилось, так что расписывать их пришлось, полагаясь на опыт и профессиональную интуицию художников-реставраторов мастерской «Палехский иконостас» из Ивановской области под руководством Альберта Тиханова.

Всего мастера расписали около 1600 кв. м стен и сводов, используя устойчивую к выцветанию краску немецкого производства, обладающую, кроме того, глубоким проникновением. При этом поверхность, как уверяют специалисты, остается дышащей. Тем не менее, для сохранности такой росписи необходима сильная система вентиляции.

К слову, почитание Святого Харалампия в Духосошественском храме – единственное во всей Казани и Татарстане, поскольку это единственный придел в честь священномученика в нашем регионе.

«У нас есть икона, где изображен этот святой, и здесь же частица его мощей. Из жития Харалампия известно, что его мучили воины с призывами отречься от Бога, а за отказ сдирали с него живьем кожу с головы до ног. Но он не роптал на них или на Бога, а молился за своих мучителей. Затем его повели к губернатору Лукиану, который продолжил издеваться над ним и плюнул ему в лицо, после чего благодаря силе Божией голова губернатора была повернута на 180 градусов. Этот эпизод, к слову, тоже изображен в росписях храма. Но Харалампий помолился и за него, и голова повернулась на свое место. Руки воинов, которые хотели отсечь ему голову, сначала невидимой силой Божией были отсечены, но когда впоследствии эти воины уверовали во Христа, и кисти были возвращены им. Перед смертью Харалампия ему явился Господь и сказал, что он может просить у него все, что тот захочет. Он ответил: “Прошу тебя, где будет почитаться имя мое, где будут храниться мощи мои, пусть не будет в этом городе ни глада, ни мора”. Таким Божиим промыслом и наш храм восстановился по молитвам священномученика Харалампия. Когда только храм возвратили церкви, первый молебен был посвящен именно ему. И все, что происходит в храме, происходит по молитвам священномученика Харалампия», – рассказал собеседник агентства.

События, описанные в житии священномученика, относятся ко II – началу III в. н. э. Иконы с его изображением – действительно редкость, а наибольшее почитание встречается на севере Греции, в Метеорах, где он погребен в монастыре святого Стефания. Частица его мощей передана в дар Духосошественскому храму.

К Духову дню этого года (28 мая) палехские мастера успели также расписать стены комнаты матери и ребенка и трапезную. В ближайшее время будет завершено художественное оформление стен притвора и крестильного храма. С момента начала реставрации в 2012 году и освящения в 2015-ом Духосошественский храм наконец предстанет в полностью воссозданном виде.

Малый обряд освящения проведет митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, который неоднократно на протяжении работ лично знакомился с их ходом.



