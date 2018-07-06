Олеся Балтусова: Мы философски смотрим на памятники – функция, которая не разрушает, спасает их

Помощник Президента РТ на открытой лекции рассказала о решенных и актуальных задачах хранителей наследия.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). В Центре современной культуры «Смена» состоялась открытая лекция помощника Президента РТ Олеси Балтусовой «Наследие в XXI веке. Баланс развития и сохранения».

Констатировав, что к настоящему времени из 600 кв. км общей площади Казани историческое поселение города занимает лишь 20 кв. км (4 процента), спикер подчеркнула, что хранители наследия спустя годы борьбы за его сохранение научились «философски смотреть на памятники».

«Функция, которая не разрушает памятник, спасает его», – подчеркнула Олеся Балтусова.

Из 433 объектов исторической городской среды в Казани в предмет охраны сейчас входит только 68 полукаменных и полудеревянных домов. Как напомнила помощник Президента РТ, после реализации программы ликвидации ветхого жилья в столице республики к ее 1000-летию в центре города была полностью утрачена Суконная слобода. Сложный градостроительный конфликт возник по улице Федосеевской с постройкой «поселка нефтяников». Превращение улицы Баумана в пешеходную стало еще одной градостроительной ошибкой. Так и не была сформирована программа развития Татарской слободы, и территория сейчас развивается по отдельным инвестпроектам.

«Когда закончилась программа ликвидации ветхого жилья, новой концепции так и не появилось. На сегодня выполняется новая концепция застройки центра Казани», – акцентировала внимание аудитории Балтусова.

Так, межведомственной группе предстоит решить, быть ли улице Калинина (историческое название Третья Гора) застроенной 8 – 10-этажными домами, разрешить ли высотную и плотную застройку берегов озера Кабан и строительство второй очереди небоскребов престижного жилого комплекса Clover House на месте бывшей кондитерской фабрики «Заря» в Щербаковском переулке, за ТЦ «Кольцо» (пока отсюда над центром города нависает одна 26-этажная треугольная призма) и т. д.

«Комплекс Clover House был заморожен в 2011 году. Но серьезные споры и дискуссии не закончились за 7 лет. У застройщика в планах есть вторая очередь – еще несколько домов должны быть построены здесь. Но сейчас они заморожены», – обрисовала актуальные вопросы градостроительства в центре города Балтусова.

К объектам, о которых градозащитники говорят с любовью, помощник Президента РТ назвала отреставрированный Дом Фукс (на улице Московской), усадьбу Юшковой (на Театральной, 1), гостиницу Казань (на Баумана), Галеевскую мечеть (на Тукая, 40), Духосошественский храм в Суконной слободе и комплекс прилегающих зданий и многие другие проекты.

С привлечением инвесторов несколько лет пытаются спасти квартал с гостиницей Дворянского собрания. Территория в районе улиц Рахматуллина и Мусы Джалиля обладает максимальной концентрацией исторических памятников. Новое строительство здесь невозможно, заверила Балтусова, хотя попытки были. К настоящему времени квартал гостиницы, сохраняя все объекты, инвестор принял решение переформатировать в комфортный жилой комплекс.

По соседству на федеральные средства начинается реставрация Петропавловского собора. В ближайшей перспективе начнется реинкарнация зданий фабрики «Адонис», которыми заинтересован московский креативный проект, и реставрация Дома Михляева.

К слову, за время предварительных работ в полу здания реставраторы нашли фрагменты аутентичных печных изразцов, по которым предполагают восстановить эти элементы декора полностью и использовать в дальнейшем в интерьерах Дома Михляева.

«Надеемся, что несколько печей в доме Михляева мы поднимем, и они будут радовать нас в новой функции», – сказала Олеся Балтусова.

Рассказала спикер и об одном из самых громких проектов, связанных с передачей объекта культурного наследия инвестору, – Шамовской больнице.

По словам помощника Президента РТ, по современным нормам размещение в ней больницы было невозможным. Первые инвесторы из Малайзии планировали снести несколько стен здания и надстроить его стеклянными этажами, переоборудовав таким образом в гостиницу. Идею отвергли. Появившийся турецкий инвестор предложил гораздо более щадящий вариант «переосмысления» здания, но тоже под гостиницу.

«Сейчас у Шамовской болницы появилось новое крылечко у центрального входа. Его никогда не было, но инвестор нашел такое решение более менее классического стиля для организации подъезда автомобилей. Возводится пристрой – это уже новое строительство. Здесь будет парковка, бассейн. Выглядит это как очень сильное вторжение в памятник. Но спустя годы, мы научились философски смотреть на это: функция, не разрушающая памятник, спасает его. Ведь мы не знаем, что будет через 100 лет. Возможно, задача у этого здания тогда снова поменяется. А на нашем веку нам случилось видеть смену функции Шамовской больницы. Правда есть серьезный вопрос по историческому ландшафту. Холм, на котором стоит больница, значительно перестроен, изменен его рельеф», – заключила Олеся Балтусова.

После лекции слушатели еще около получаса засыпали помощника Президента РТ вопросами о судьбе исторических зданий Казани.

