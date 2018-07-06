Во время матча Бельгия – Бразилия закроются дороги в районе Kazan-Arena

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 6 июля, в связи с матчем четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии с 17 часов будет перекрыто движение около стадиона Kazan-Arena. Режим «последней мили» будет действовать до часа ночи субботы, 7 июля. Об этом напоминает пресс-служба Дирекции спортивных и социальных проектов.
Зрители матча смогут зайти на Kazan-Arenа уже в 18 часов, за три часа до начала игры. Организаторы рекомендуют прийти пораньше, так как болельщикам придется пройти досмотр на контрольно-пропускных пунктах. Кроме того, пришедшие заранее фанаты смогут насладиться царящей на стадионе атмосферой праздника.
Для посещения игры обязательно иметь при себе билет на матч, распечатанный заранее в билетном центре, и паспорт болельщика (Fan ID). Получить билет на стадионе в день проведения матча нельзя, а распечатка полученного по почте подтверждения билетом не является. В Казани билетный центр расположен по адресу: Кремлевская набережная, д. 5.
Собирающимся посетить матч нельзя будет иметь при себе не только вполне очевидные взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, оружие, боеприпасы, ножи, наркотики, сигнальные ракеты и петарды. Под запретом окажутся зонты длиною более 25 см в закрытом состоянии, ролики, скейты и самокаты, складные стулья.
А вот фотоаппараты и видеокамеры (в том числе и в сотовых телефонах) можно принести и использовать в ходе игры, однако только в личных целях, а не в коммерческих.
Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Казани 6 июля станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана. За выход в полуфинал поспорят сборные Бразилии и Бельгии. Встреча состоится на стадионе Kazan-Arena и начнется в 21 час по московскому времени.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин рекомендовали предприятиям и организациям столицы республики из-за матча ЧМ-2018 по футболу отпустить сотрудников с работы уже в 14 часов.
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