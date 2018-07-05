Минниханов рекомендовал сократить рабочий день в Казани 6 июля

Из-за матча чемпионата мира по футболу Президент Татарстана предложил предприятиям Казани отпустить сотрудников в 14.00.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал завтра, 6 июля, сократить рабочий день на предприятиях и в организациях Казани до 14.00 часов. Об этом сообщается на сайте татарстанского лидера.

Короткий рабочий день связан с проведением в столице Татарстана матча между сборными Бразилии и Бельгии в рамках четвертьфинала чемпионата мира по футболу.

Сокращение рабочего дня позволит снизить нагрузку на общественный транспорт и поможет создать комфортные условия для жителей и гостей города, отмечает пресс-служба Президента РТ.

Футбольный матч Бразилия — Бельгия пройдет 6 июля в 21.00 на стадионе «Казань Арена». В этот день в городе будет ограничено движение транспортных средств.