В Казани рекомендовали сократить продолжительность рабочего дня 6 июля из-за ЧМ

Власти города предложили установить продолжительность рабочего дня до 14 часов.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Мэрия Казани рекомендовала руководителям организаций завтра, 6 июля, установить продолжительность рабочего дня до 14 часов. Соответствующее распоряжение подписал глава города Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии.

Сделать это предлагается из-за проведения в столице Татарстана матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу, чтобы снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру и обеспечить оптимальное функционирование объектов жизнедеятельности города.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Казани станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана. За выход в полуфинал поспорят сборные Бразилии и Бельгии. Встреча состоится на стадионе Kazan-Arena и начнется в 21 час по Москве.