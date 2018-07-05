В Казани рекомендовали сократить продолжительность рабочего дня 6 июля из-за ЧМ

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Мэрия Казани рекомендовала руководителям организаций завтра, 6 июля, установить продолжительность рабочего дня до 14 часов. Соответствующее распоряжение подписал глава города Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии.
Сделать это предлагается из-за проведения в столице Татарстана матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу, чтобы снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру и обеспечить оптимальное функционирование объектов жизнедеятельности города.
Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Казани станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана. За выход в полуфинал поспорят сборные Бразилии и Бельгии. Встреча состоится на стадионе Kazan-Arena и начнется в 21 час по Москве.
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