В день матча Бразилия – Бельгия в Казани ограничат движение транспорта

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Фото: Ильнар Тухбатов/архив
(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В связи с матчем чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии в Казани вновь ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.
Матч состоится завтра, 6 июля, в 21.00 на стадионе Kazan-Arena. Однако ограничение движения автомобилей будет действовать с 17.00 6-го числа до 1.00 7-го.
Ограничение движения транспорта затронет улицу Сибгата Хакима на участке от проспекта Фатиха Амирхана до улицы Чистопольской, улицу Чистопольскую на участке от улицы Абдуллы Бичурина до проспекта Хусаина Ямашева при движении от улицы Бичурина (за исключением съезда на проспекте Амирхана в направлении улицы Сибгата Хакима) и улицу Чистопольской на участке от проспекта Ямашева до улицы Адоратского при движении от проспекта Ямашева
Также будет перекрыто движение по проспекту Ямашева на участке от улицы Адоратского до Сибирского тракта, улице Гаврилова на участке от улицы Маршала Чуйкова до улицы Чистопольская и улице Академика Арбузова на участке от улицы Журналистов до проспекта Ямашева при движении от улицы Журналистов.
В это же время изменятся схемы организации дорожного движения транспортных средств. На следующих участках дорог введут одностороннее движение: улица Адоратского на участке от улицы Чистопольская при движении от улицы Четаева, улица Журналистов на участке от улицы Академика Арбузова до улицы Халитова при движении от улицы Академика Арбузова, улица Нигматуллина на участке от улицы Чистопольская до улицы Сибгата Хакима при движении от улицы Чистопольская.
С 17.00 6 июля до 1.00 7 июля запретят левый поворот с улицы Журналистов на улицу Халитова при движении со стороны улицы Академика Арбузова, а также правый и левый повороты на пересечении улицы Адоратского и проспекта Хусаина Ямашева при движении по улице Адоратского со стороны улицы Четаева.
Кроме того, до 7 июля в Казани организуют двустороннее движение на участке кольцевой автодороги вокруг стадиона Kazan-Arena от улицы Чистопольская до КПП № 1 стадиона.
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