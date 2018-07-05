Главное
В Аксубаевском районе РТ осудили мать, оставившую новорожденную дочь умирать на морозе

Татар-информ

5 июля 2018, 12:48

Общество

В день матча Бразилия – Бельгия в Казани ограничат движение транспорта

Рекомендуем

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

На территориях, прилегающих к стадиону Kazan-Arena, снова заработает правило «последней мили».

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В связи с матчем чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии в Казани вновь ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Матч состоится завтра, 6 июля, в 21.00 на стадионе Kazan-Arena. Однако ограничение движения автомобилей будет действовать с 17.00 6-го числа до 1.00 7-го.

Ограничение движения транспорта затронет улицу Сибгата Хакима на участке от проспекта Фатиха Амирхана до улицы Чистопольской, улицу Чистопольскую на участке от улицы Абдуллы Бичурина до проспекта Хусаина Ямашева при движении от улицы Бичурина (за исключением съезда на проспекте Амирхана в направлении улицы Сибгата Хакима) и улицу Чистопольской на участке от проспекта Ямашева до улицы Адоратского при движении от проспекта Ямашева

Также будет перекрыто движение по проспекту Ямашева на участке от улицы Адоратского до Сибирского тракта, улице Гаврилова на участке от улицы Маршала Чуйкова до улицы Чистопольская и улице Академика Арбузова на участке от улицы Журналистов до проспекта Ямашева при движении от улицы Журналистов.

В это же время изменятся схемы организации дорожного движения транспортных средств. На следующих участках дорог введут одностороннее движение: улица Адоратского на участке от улицы Чистопольская при движении от улицы Четаева, улица Журналистов на участке от улицы Академика Арбузова до улицы Халитова при движении от улицы Академика Арбузова, улица Нигматуллина на участке от улицы Чистопольская до улицы Сибгата Хакима при движении от улицы Чистопольская.

С 17.00 6 июля до 1.00 7 июля запретят левый поворот с улицы Журналистов на улицу Халитова при движении со стороны улицы Академика Арбузова, а также правый и левый повороты на пересечении улицы Адоратского и проспекта Хусаина Ямашева при движении по улице Адоратского со стороны улицы Четаева.

Кроме того, до 7 июля в Казани организуют двустороннее движение на участке кольцевой автодороги вокруг стадиона Kazan-Arena от улицы Чистопольская до КПП № 1 стадиона.

Следующая новость

«Татспиртпром» запустил производство эксклюзивного кумыса
Новости дня
14:52
Белицкая: «Накануне вечером поменяли эскиз граффити Неймара»

Заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Казани рассказала о том, как шла работа над рисунком бразильской звезды.

14:49
«Газпром» не подтвердил сообщение «Нафтогаза» об аресте акций компании
14:38
«Татспиртпром» запустил производство эксклюзивного кумыса

Первым напиток попробовал Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

14:35
В Аксубаевском районе РТ осудили мать, оставившую новорожденную дочь умирать на морозе

36-летняя Жительница села Татарское Сунчелеево получила два года лишения свободы условно.

14:34
Власти Казани ответили на призыв горожан нарисовать граффити Акинфеева

По словам Жанны Белицкой, работа с изображением вратаря сборной России может появится в столице РТ.

14:28
С начала ЧМ-2018 по футболу города-организаторы приняли более пяти миллионов туристов

Предварительные данные по туристическому потоку во время мундиаля привел глава Ростуризма Олег Сафонов.

14:27
В Челнах фура протаранила легковушку, в которой ехала семья с маленьким ребенком

Водитель с множественными травмами находится в отделении реанимации БСМП.

14:16
Роскосмос не будет участвовать в авиасалоне «Фарнборо»
14:14
Карнавал в центре Казани: Бразильские болельщики встретили свою сборную в столице Татарстана

На четвертьфинале чемпионата мира по футболу против сборной Бельгии Неймара и его партнеров поддержат тысячи соотечественников.

14:05
В Южной Корее легковушка влетела в детсад, пострадали 19 детей
13:58
Татарстанское УФАС России обвинило казанское стрит-кафе во лжи

Заведение объявило акцию, но покупатель не получил скидку при заказе на вынос по вине некомпетентного персонала.

13:51
Средняя загрузка казанских отелей во время ЧМ-2018 превысила 80 процентов

Предварительные данные по турпотоку привел глава Ростуризма Олег Сафонов.

13:42
ВТБ: На групповом этапе ЧМ-2018 болельщики потратили около 17 миллиардов рублей

Общее число операций по картам в городах – участниках чемпионата мира превысило десять миллионов.

13:41
Проект «Безопасные и качественные дороги» в Казанской агломерации реализован на 63 процента

В этом году в рамках проекта планируется привести в нормативное состояние 113,72 километра дорог.

13:38
ПАО «КАМАЗ» выплатит самые большие дивиденды за свою историю

Дивиденды составят 1,06 рубля из расчета на одну акцию, что в два с половиной раза выше выплат акционерам за 2016 год.

13:30
В казанском пресс-центре ЧМ-2018 рассказали о жизни Пастернака в Чистополе

Интерактивная программа была подготовлена Чистопольским музеем-заповедником.

13:16
Крупный строительный холдинг из Казахстана хочет открыть филиал в РТ

Перспективы сотрудничества в стройиндустрии обсудили Президент Татарстана и председатель правления BI Group Engineering.

13:05
Умер оператор фильмов «Кофе и сигареты» и «Танцующая в темноте»
13:01
На стройке в Татарстане рухнул башенный кран

ЧП произошло ночью в четверг, 5 июля, в селе Высокая Гора.

13:00
Неймар выложил видео встречи болельщиками сборной Бразилии в Казани

На видеоролике запечатлено, как футбольные фанаты приветствуют соотечественников, размахивая национальными флагами.

12:54
Рустам Минниханов принял участие в открытии международного финансового центра «Астана»

Церемонию презентации МФЦ «Астана» открыл Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

12:48
В день матча Бразилия – Бельгия в Казани ограничат движение транспорта

На территориях, прилегающих к стадиону Kazan-Arena, снова заработает правило «последней мили».

12:38
Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и усилениях ветра

Ночью в большинстве районов республики пройдут дожди.

12:30
Фаррахов: Открытая реанимация – это повышение прав пациентов и их близких

Депутат Госдумы от Татарстана уверен, что к пациентам, которые находятся в критическом состоянии, необходимо пропускать родственников.

12:22
Мэр Казани пообещал подарить Неймару участок в новом экорайоне

Участок достанется бразильцу только в том случае, если он забьет в столице Татарстана не меньше трех голов.

События

05 июля«Хотелось упасть и не вставать»: челнинец пробежал 220 километров, чтобы привлечь внимание к проблемам детдомовцев

05 июляЖивописный Карьер, возрожденное Лебяжье и мрачный «Локомотив»: где искупаться в Казани этим летом

05 июляГазпромбанк: Цель – стать еще ближе к нашим клиентам

04 июляДамир Фаттахов и надежды татарской молодежи: здание для татарских проектов, народные массы из села и поддержка неформалов

04 июляПоле, столб, «КАМАЗ»: подробности нелепой аварии в Камско-Устьинском районе Татарстана

04 июляАвтор граффити Роналду и Месси в Казани Дмитрий Кудинов: Рисуя икон футбола, все стараются на этом «хайпануть»

04 июляВадим Янгиров: «Казанский марафон стал флагманским событием»