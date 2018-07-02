Сергей Шнуров посвятил стихи вратарю Акинфееву

Шоу-бизнесЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное вратарю сборной России по футболу Игорю Акинфееву.
«Посмотрел немного строго / И, сомнения развеяв, / Мяч отбил ногою бога Триумфатор Акинфеев! / Мы не верили, покуда / Не увидели воочи, / Как он нам явил всем чудо! / А теперь — до встречи в Сочи!» — написал Шнуров в Instagram.
Голкипер Игорь Акинфеев был признан лучшим игроком состоявшегося накануне матча между Россией и Испанией. Акинфеев сумел отразить удары испанского нападающего Ягo Аспаса и полузащитника Коке.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители Казани отпраздновали победу России над Испанией, в Нижнекамске запустили праздничную иллюминацию, а рэпер T-killah набил татуировку на лице с надписью «РОССИЯ ИГОРЬ».
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