Рэпер T-killah набил татуировку на лице после матча Россия — Испания

Ранее музыкант заявил, что набьет татуировку на лице, если команда Станислава Черчесова попадет в четвертьфинал мундиаля.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Рэпер T-killah (Александр Тарасов) набил татуировку на лице после выхода сборной России в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. В своем Instagram`e он выложил видео, на котором запечатлено, как мастер делает ему надпись «РОССИЯ ИГОРЬ».

Ранее музыкант заявил, что набьет татуировку на лице, если команда Станислава Черчесова попадет в четвертьфинал мундиаля. Поклонники оценили поступок исполнителя, отметив, что тот держит свое слово. Другие же предположили, что татуировка временная.

«Сдержал! Мужик!», «Я надеюсь, это шутка», «Мужик сказал – мужик сделал», Этооо правдаааа????!!! Молодец, мужик», – написали фолловеры (пунктуация авторов соблюдены – прим. Т-и).



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что матч Россия — Испания завершился со счетом 4:3 в серии послематчевых пенальти, что обеспечило российской команде выход в четвертьфинал чемпионата мира. Следующая игра команды пройдет 7 июля в Сочи, где россияне сразятся со сборной Хорватии.