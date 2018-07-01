Рэпер T-killah набил татуировку на лице после матча Россия — Испания

КультураЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Рэпер T-killah (Александр Тарасов) набил татуировку на лице после выхода сборной России в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. В своем Instagram`e он выложил видео, на котором запечатлено, как мастер делает ему надпись «РОССИЯ ИГОРЬ».
Ранее музыкант заявил, что набьет татуировку на лице, если команда Станислава Черчесова попадет в четвертьфинал мундиаля. Поклонники оценили поступок исполнителя, отметив, что тот держит свое слово. Другие же предположили, что татуировка временная.
«Сдержал! Мужик!», «Я надеюсь, это шутка», «Мужик сказал – мужик сделал», Этооо правдаааа????!!! Молодец, мужик», – написали фолловеры (пунктуация авторов соблюдены – прим. Т-и).
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что матч Россия — Испания завершился со счетом 4:3 в серии послематчевых пенальти, что обеспечило российской команде выход в четвертьфинал чемпионата мира. Следующая игра команды пройдет 7 июля в Сочи, где россияне сразятся со сборной Хорватии.
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