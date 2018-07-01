Казань празднует победу сборной России в матче ЧМ-2018 против Испании

Горожане скандируют «Россия!» и поют песни на улицах города.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Казань празднует победу сборной России против команды Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Видеоролики сняты в центре города.

«Россия! Россия!» — скандируют казанцы на улицах города. Жители и гости столицы Татарстана радуются, поздравляют друг друга, размахивают флагами и поддерживают национальную сборную своими криками. Болельщики дудят в вувузелы, автомобилисты вторят им гудками в ритм футбольных кричалок.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что матч Россия — Испания завершился со счетом 4:3 в серии послематчевых пенальти, что обеспечило российской команде выход в четвертьфинал чемпионата мира. Следующая игра команды пройдет 7 июля в Сочи, где россияне сразятся с победителями сегодняшнего матча Хорватия — Дания.