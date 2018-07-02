В Нижнекамске устроили иллюминацию в честь российской сборной

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В честь выхода российской сборной в 1/4 финала в Нижнекамске устроили огромную иллюминацию. На 196-метровой телевышке загорелась надпись, движущаяся на фоне российского триколора. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
Российские футболисты смогли вырвать победу у Испании после серии послематчевых пенальти.
Накануне ИА «Татар-информ» сообщало, что казанцы отпраздновали победу сборной России. Жители и гости столицы Татарстана радовались, поздравляли друг друга, размахивали флагами и поддерживали национальную сборную своими кричалками.
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