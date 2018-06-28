Минниханов рекомендовал аграриям изучить представленные на «Дне поля» технологии

Агротехническая выставка объединила 152 компании из 21 региона России, а также из Беларуси и Венгрии.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал главам районов и аграриям региона изучить представленные на выставке «День поля в Татарстане-2018». Он сделал это на традиционном совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов в целом положительно оценил мероприятия, прошедшие в рамках стартовавшей накануне агротехнической выставки, и ответил высокий уровень ее организации.

«День поля в Татарстане-2018» объединил 152 компании из 21 региона России, а также из Беларуси и Венгрии. На нем можно ознакомиться с новыми видами сельскохозяйственной техники, новыми сортами агрокультур, экологически безопасными средствами защиты растений и так далее.

В рамках мероприятия 128 фермеров получили гранты по федеральным программам в общей сложности на 250 млн рублей. В том числе поддержку получили восемь кооперативов, 84 начинающих фермера и 36 владельцев семейных ферм.