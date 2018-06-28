Рустам Минниханов открыл выставку «День поля в Татарстане» в Лаишевском районе РТ

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Фото: Рамиль Гали/архив
(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Лаишевском районе Татарстана открылась агропромышленная, инновационная, технологическая выставка «День поля в Татарстане-2018». Торжественный старт ее работе дали Президент РТ Рустам Минниханов, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов.
Почетные гости осмотрели экспозицию, посетили стенды участников и ознакомились с новинками агропромышленного комплекса республики и регионов России.
«На выставке представлены самые современные технологические решения в сферах растениеводства и животноводства. Уверен, что каждый здесь получит огромное количество полезной наглядной информации. Думаю, что в течение нескольких дней эта площадка будет востребована. Такая форма работы очень полезна», – сказал Рустам Минниханов.
Участников мероприятия также поприветствовал генеральный директор «Росагролизинга» Валерий Назаров.
«Рад, что участвую в таком профессиональном празднике сельхозтоваропроизводителей Татарстана. "Росагролизинг" является стратегическим партнером Татарстана. Мы с Рустамом Миннихановым 5 мая прошлого года подписали соглашение и сегодня можем констатировать, что за все время нашей совместной работы поставили 3,5 тыс. единиц техники, 77 тыс. племенного скота и создали около 270 тыс. скотомест в республике. Хочу заверить, что эти взаимоотношения не будут снижаться, а только возрастать», – заявил он.
В этом году участниками мероприятия стали 152 компании из 21 региона России, а также Беларуси, Венгрии. В частности, производители и поставщики сельхозтехники и оборудования, удобрений и средств защиты растений, кормов для животноводства, семеноводческие компании, научно-исследовательские институты агропромышленного комплекса.
Выставка представлена несколькими разделами: «Растениеводство», «Инженерно-техническое обеспечение АПК», «Животноводство», «Мелиорация», «Малые формы хозяйствования».
В блоке «Растениеводство» презентуются новые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур местной селекции и ведущих центров страны и зарубежья, а также современные технологии, экологически безопасные средства защиты растений, различные виды удобрений. Впервые в этом году демонстрируются седеральные культуры и многокомпонентные кормовые смеси.
В блоке «Инженерно-техническое обеспечение АПК» выставлена сельхозтехника основных российских и зарубежных брендов: «Ростсельмаш», «Кировец», JCB, JohnDeerе и др. Компании показывают весь цикл обработки почвы и сельхозкультур – от пахоты до уборки. Впервые на выставке выделен блок техники на газомоторном топливе.
Широко представлен блок «Животноводство». В нем участвуют производители и поставщики комбикормов, оборудования для животноводческих ферм, кормозаготовительной техники.
Деловая программа мероприятия предусматривает проведение презентаций, мастер-классов и круглых столов.
Выставка «День поля в Татарстане» – открытая презентация продукции, товаров и услуг в реальных полевых условиях. На ней демонстрируются все категории используемых средств в сельском хозяйстве: от высокоурожайных сортов агрокультур, эффективных удобрений и средств защиты растений до почвообрабатывающей и кормоуборочной техники.
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