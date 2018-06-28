На «Дне поля в Татарстане» 128 фермеров получили гранты по федеральным программам

Сумма грантов по программам поддержки начинающих фермеров, развития семейных ферм и потребкооперации составляет по 250 млн рублей.

(Лаишевский район РТ, 28 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на площадке выставки «День поля в Татарстане-2018» в Лаишевском районе Татарстана глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов вручил сертификаты фермерам и кооперативам, победившим в конкурсах по трем программам. Всего сертификаты получили 128 человек, рассказал ИА «Татар-информ» замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

Фермеры и кооперативы участвовали в конкурсе на получение грантов по программам с федеральным участием «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в РТ на 2017 – 2020 годы», «Поддержка начинающих фермеров в РТ на 2017 – 2020 годы» и «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации РТ на 2017 – 2020 годы».

Гранты выиграли восемь кооперативов (заявилось 15); по программе поддержки начинающих фермеров – 84 человека (заявилось 122); по программе развития семейных ферм – 36 участников (заявилось 54), сообщил Хабипов.

Он также отметил, что сумма грантов по каждой программе составляет 250 млн рублей.

«Всегда активность проявляют Мамадышский, Балтасинский, Кукморский, Бугульминский, Лениногорский, Нурлатский районы. В этом году – Алькеевский, Рыбно-Слободской районы. Активность высокая. Чтобы удовлетворить всех, министром было принято решение выделить в два раза больше средств, чем в прошлом году. Муниципалитеты активно помогают участникам в подготовке документов, выделяют землю, стройматериалы, – подчеркнул замминистра. – Те, кто не смог выиграть, могут снова заявиться в июле – августе на второй тур. У них есть время исправить неточности в документах, бизнес-планах».

По словам Хабипова, условия конкурса для фермеров, которые хотят получить гранты, вполне выполнимые. «Нужно иметь в собственности землю или взять в долгосрочную аренду, иметь помещение для скота, первичный капитал на расчетном счете крестьянско-фермерского хозяйства – 10 процентов. Человек обязательно должен проживать в сельской местности и иметь навыки работы в сельском хозяйстве. Также они берут обязательство создать рабочие места. Так, будет создано дополнительно более 200 рабочих мест в сельской местности. Появится 3 тыс. новых дворов и более 3 тыс. крупного рогатого скота», – заявил он.

Сегодня в сельской местности в Татарстане проживает 910 тыс. человек, но заняты в крупных сельхозпредприятиях лишь более 50 тыс., заметил собеседник информагенства. «Для других мы создаем возможности заняться своим делом, для этого и созданы наши гранты. В этом году новым видом поддержки было кролиководство, рыбоводство. Птицеводство сильно развивается», – добавил он.