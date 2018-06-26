На полигоне возле деревни Орел на площади 150 квадратных метров вспыхнула свалка твердых бытовых отходов.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). На тлеющую гору мусора в Лаишевском районе высыпали 12 тонн грунта, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало, что на полигоне возле деревни Орел на площади 150 квадратных метров вспыхнула свалка твердых бытовых отходов. На тушение были привлечены бульдозеры и самосвалы подрядных организаций, пять пожарных машин и вертолет Ка-32.

Огнеборцам оставалось засыпать всего 100 квадратных метров горы. По словам главы Управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по РТ Константина Чанышева, это самый проблемный участок склона с выемками.

К пяти часам все очаги возгорания были целиком засыпаны грунтом.