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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). На тлеющую гору мусора в Лаишевском районе высыпали 12 тонн грунта, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее агентство сообщало, что на полигоне возле деревни Орел на площади 150 квадратных метров вспыхнула свалка твердых бытовых отходов. На тушение были привлечены бульдозеры и самосвалы подрядных организаций, пять пожарных машин и вертолет Ка-32.
Огнеборцам оставалось засыпать всего 100 квадратных метров горы. По словам главы Управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по РТ Константина Чанышева, это самый проблемный участок склона с выемками.
К пяти часам все очаги возгорания были целиком засыпаны грунтом.
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