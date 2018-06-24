Возле деревни Орел на полигоне произошло возгорание твердых бытовых отходов.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Тлеющую гору мусора в Лаишевском районе тушат с вертолета МЧС России, сообщили ИА «Татар-информ» в ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на полигоне возле деревни Орел загорелась свалка твердых бытовых отходов. На тушение были привлечены бульдозеры и самосвалы подрядных организаций.

В данный момент над горой мусора курсирует вертолет Ка-32 с водосливным устройством ВСУ-5. Всего оно вмещает около пяти тонн воды. Летательный аппарат осуществил уже 20 кругов.