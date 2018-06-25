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При столкновении легковушки и квадроцикла в Челнах пострадали два человека

Татар-информ

25 июня 2018, 12:31

Происшествия

Огнеборцы продолжают тушить тлеющую гору мусора на полигоне в Лаишевском районе

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Фото: mchs.tatarstan.ru

На месте горения твердых бытовых отходов работают пять пожарных машин, 14 самосвалов, три трактора и четыре бульдозера.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Огнеборцы продолжают тушить тлеющую гору мусора на полигоне в Лаишевском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на полигоне возле деревни Орел загорелась свалка твердых бытовых отходов. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. На тушение были привлечены бульдозеры и самосвалы подрядных организаций.

Накануне над местом инцидента более двух часов работал вертолет Ка-32 МЧС России. При помощи водосливного устройства летательный аппарат совершил двадцать сбросов воды, в общей сложности он вылил на поверхность свалки около пяти тонн.

Сегодня утром вертолет произвел еще 19 сбросов. Сейчас на месте горения твердых бытовых отходов работают пять пожарных машин, 14 самосвалов, три трактора и четыре бульдозера. На тушение привлечено 70 человек.

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