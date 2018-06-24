В Лаишевском районе на полигоне огнеборцы тушат тлеющую гору мусора

Фото: МЧС по РТ
(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Лаишевском районе огнеборцы тушат на полигоне тлеющую гору мусора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Информация о возгорании возле деревни Орел поступило сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112.
На месте пожарные установили, что тление мусора происходит на глубине. Чтобы предотвратить появление открытого горения, сотрудники МЧС организовали проливку поверхностного слоя отходов, а привлеченные от подрядных организаций бульдозеры и самосвалы засыпают гору песком и грунтом.
Следующая новость
Майдан почти хором подпевал звезде, зажигал фонарики и выкрикивал восторженные признания в адрес певца.
Возгорание твердых бытовых отходов произошло неподалеку от деревни Орел.
В этом году празднику петербургских выпускников исполнилось 50 лет.
Праздник в Югре посетили 10 тысяч гостей.
Гидроментцентр предупреждает, что высокие температуры могут быть опасны для организма человека.
Кожаные изделия Комитета по сувенирной продукции при ТПП РТ можно приобрести на Фестивале болельщиков.
Первые поединки за звание абсолютного батыра Сабантуя состоялись уже в 10 часов, за ними последовало театрализованное представление.
Парковка для автодомов находится на территории «Казанской ярмарки».
По предварительной информации, в ДТП погиб один человек.
24 июня в 21.00 в Казани состоится очередной матч ЧМ-2018, в котором будут участвовать сборные Польши и Колумбии.
24 июняСтрасти на «Театральной»: в Набережных Челнах владельцы киосков не хотят покидать подземку на время капремонта