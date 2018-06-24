В Лаишевском районе на полигоне огнеборцы тушат тлеющую гору мусора

Возгорание твердых бытовых отходов произошло неподалеку от деревни Орел.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Лаишевском районе огнеборцы тушат на полигоне тлеющую гору мусора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Информация о возгорании возле деревни Орел поступило сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112.

На месте пожарные установили, что тление мусора происходит на глубине. Чтобы предотвратить появление открытого горения, сотрудники МЧС организовали проливку поверхностного слоя отходов, а привлеченные от подрядных организаций бульдозеры и самосвалы засыпают гору песком и грунтом.