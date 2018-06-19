Кобзон отказался отвечать на вопрос о своей госпитализации

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре Иосиф Кобзон отказался общаться на тему госпитализации с журналистами, передает РИА Новости.
«Звоните в офис, пожалуйста», – сказал им народный артист РФ.
Накануне Кобзон был госпитализирован в связи с ухудшением самочувствия. Представитель певца подтвердила эту информацию. Супруга артиста Нинель Кобзон не стала уточнять, где находится ее муж, рассказав лишь, что «все по плану, все в порядке».
Неприятности со здоровьем преследуют Кобзона с 2002 года. В 2005-м стало известно, что парламентарий борется с раком предстательной железы, в том же году он перенес сложную операцию по удалению мочевого пузыря. Сложное хирургическое вмешательство проводили врачи Германии. В 2009 году случился рецидив.
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