Супруга прокомментировала состояние Иосифа Кобзона

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(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Супруга депутата Государственной Думы ФС РФ и певца Иосифа Кобзона – Нинель Кобзон рассказала о самочувствии госпитализированного артиста.
В комментарии «360» она рассказала, что «все по плану, все в порядке». При этом госпожа Кобзон не стала уточнять, где находится супруг.
Ранее представитель певца подтвердила госпитализацию, когда в СМИ появилась информация, что парламентарий попал в один из онкологических центров столицы в связи с ухудшением здоровья.
Иосиф Кобзон давно борется с раком предстательной железы. В 2005 году он перенес сложную операцию по удалению мочевого пузыря.
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