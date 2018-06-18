Супруга прокомментировала состояние Иосифа Кобзона

Нинель Кобзон не стала уточнять, где находится супруг.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Супруга депутата Государственной Думы ФС РФ и певца Иосифа Кобзона – Нинель Кобзон рассказала о самочувствии госпитализированного артиста.



В комментарии «360» она рассказала, что «все по плану, все в порядке». При этом госпожа Кобзон не стала уточнять, где находится супруг.

Ранее представитель певца подтвердила госпитализацию, когда в СМИ появилась информация, что парламентарий попал в один из онкологических центров столицы в связи с ухудшением здоровья.



Иосиф Кобзон давно борется с раком предстательной железы. В 2005 году он перенес сложную операцию по удалению мочевого пузыря.