Иосиф Кобзон госпитализирован в онкологический центр

Представитель Кобзона подтвердил эту информацию источнику, однако диагноз уточнять отказался.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Певец и депутат Государственной Думы ФС РФ Иосиф Кобзон госпитализирован в один из онкологических центров Москвы, сообщает «Пятый канал».



Представитель Кобзона подтвердил эту информацию источнику, однако диагноз уточнять отказался. По словам его представителя, артист «нездоров».

В конце мая в Сети появилось видео, на котором было запечатлено, как Кобзон передвигается, держа за руку своего помощника. Видно, что каждое движение дается парламентарию с трудом.



В течение 13 лет народный артист РФ борется с тяжелой болезнью – раком простаты. В 2005-м Кобзон прошел множество сеансов химиотерапии. В 2009 году болезнь вернулась. В 2010-м, выступая в Астане, он дважды упал в обморок. Медики оказали ему помощь прямо на сцене. Доктора сочли, что раковая опухоль привела к анемии, это и стало причиной потери сознания.