Путин приехал проводить в последний путь Станислава Говорухина

Президент возложил розы к гробу, а затем выразил вдове Говорухина слова соболезнования.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин приехал проститься с режиссером Станиславом Говорухиным. Траурная процессия проходит в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, передает РИА Новости.



Президент возложил розы к гробу, а затем выразил вдове Говорухина слова соболезнования.





После прощания Путин поделился своими воспоминаниями о Говорухине. Глава государства отметил, что относит себя к рядовому зрителю и не может не восхищаться работами режиссера. По словам президента, Говорухин был гением, «настоящим большим художником».



Путин рассказал, что начал близко работать с режиссером в 2011 году, когда тот возглавил его предвыборный штаб, а затем стал сопредседателем Общероссийского народного фронта. По словам главы государства, Говорухин еще раз напомнил президенту о том, что у нас в стране «много настоящих патриотов, граждан, людей со своей собственной, твердой позицией».





Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни 14 июня. Актер и режиссер Марат Башаров отметил, что с кончиной Говорухина ушла целая эпоха отечественного кинематографа.