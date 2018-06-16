Путин приехал проводить в последний путь Станислава Говорухина

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Фото: kremlin.ru
(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин приехал проститься с режиссером Станиславом Говорухиным. Траурная процессия проходит в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, передает РИА Новости.
Президент возложил розы к гробу, а затем выразил вдове Говорухина слова соболезнования.
После прощания Путин поделился своими воспоминаниями о Говорухине. Глава государства отметил, что относит себя к рядовому зрителю и не может не восхищаться работами режиссера. По словам президента, Говорухин был гением, «настоящим большим художником».
Путин рассказал, что начал близко работать с режиссером в 2011 году, когда тот возглавил его предвыборный штаб, а затем стал сопредседателем Общероссийского народного фронта. По словам главы государства, Говорухин еще раз напомнил президенту о том, что у нас в стране «много настоящих патриотов, граждан, людей со своей собственной, твердой позицией».
Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни 14 июня. Актер и режиссер Марат Башаров отметил, что с кончиной Говорухина ушла целая эпоха отечественного кинематографа.
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