Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни

Режиссер является создателем таких известных фильмов, как «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят» и «Ворошиловский стрелок».

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). На 83-м году жизни скончался советский и российский кинорежиссер Станислав Говорухин. Об этом сообщил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о госпитализации кинематографиста в крайне тяжелом состоянии. Позднее знакомые Говорухина рассказали о перенесенной им операции.

Станислав Говорухин – создатель таких известных фильмов, как «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок». Также он написал сценарии более чем к 20 картинам, а в ряде фильмов снялся как актер (наиболее известна его роль в «Ассе»).

Депутат Государственной Думы I, II, III, IV, V, VI и VII созывов. В 2000 году участвовал в выборах Президента России, набрал 0,44 процента голосов избирателей.

В 2006 году был удостоен звания народного артиста России, в 2016-м награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.