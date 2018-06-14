Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни

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Фото: архив kremlin.ru
(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). На 83-м году жизни скончался советский и российский кинорежиссер Станислав Говорухин. Об этом сообщил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о госпитализации кинематографиста в крайне тяжелом состоянии. Позднее знакомые Говорухина рассказали о перенесенной им операции.
Станислав Говорухин – создатель таких известных фильмов, как «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок». Также он написал сценарии более чем к 20 картинам, а в ряде фильмов снялся как актер (наиболее известна его роль в «Ассе»).
Депутат Государственной Думы I, II, III, IV, V, VI и VII созывов. В 2000 году участвовал в выборах Президента России, набрал 0,44 процента голосов избирателей.
В 2006 году был удостоен звания народного артиста России, в 2016-м награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
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