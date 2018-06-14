Бортко: Новость о смерти Говорухина – не фейк

Парламентарий добавил, что в комитете «все [находятся] в растерянности».

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Первый заместитель главы Комитета Государственной Думы по культуре Владимир Бортко прокомментировал кончину режиссера Станислава Говорухина.



В комментарии газете «Известия» Бортко заявил, что новость о смерти режиссера не является фейковой. Парламентарий добавил, что в комитете, председателем которого был кинематографист, «все [находятся] в растерянности».



«Мы сейчас в Комитете по культуре пытаемся решить: что, где, куда, зачем и почему», – сообщил Бортко. Сейчас, по его словам, в комитете займутся организацией похорон.



Ранее стало известно, что Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в санатории «Барвиха». О его смерти сообщил спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин.