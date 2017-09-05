Башаров: С уходом Говорухина закончилась эпоха нашего кинематографа

Фото: архив/Салават Камалетдинов
(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Актер Марат Башаров прокомментировал смерть режиссера Станислава Говорухина, который скончался сегодня на 83-м году жизни.
Башаров сказал о Говорухине трогательные слова. Он назвал его «великим режиссером, великим человеком, великим художником и великим мужчиной».
Артист выразил уверенность в том, что других таких деятелей культуры в отечественном кинематографе нет и не будет.
Станислав Говорухин является режиссером фильмов «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок». Также он выступал в роли сценариста, написав сценарии более чем к 20 картинам, а в ряде фильмов снялся как актер.
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