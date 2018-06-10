Советник Трампа обвинил Трюдо в «ударе в спину» США

Кудлоу счел предательским поведение канадского Премьера.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу обвинил Премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что своими словами об «оскорбительных пошлинах» Соединенных Штатов он «нанес удар в спину» Америке, передает РБК со ссылкой на телеканал CNN.

Кудлоу назвал поступок канадского Премьера «предательством» и добавил, что тот нанес вред «Большой семерке в целом».

Главный экономический советник американской администрации напомнил, что делегация США не подписала итоговое коммюнике саммита G7 именно из-за слов Трюдо.

Глава же Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро пообещал Премьер-министру Канады «специальное место в аду» за его поведение на пресс-конференции по итогам встречи лидеров «Семерки».