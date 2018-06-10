Представитель канадского премьера ответил на обвинения Трампа в адрес Трюдо

По словам пресс-секретаря Трюдо, Премьер-министр Канады в ходе G7 не сказал ничего нового.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Премьер-министра Канады Джастина Трюдо Кэмерон Ахмад ответил на обвинения Президента США Дональда Трампа в адрес Трюдо. Пост с комментариями Ахмад разместил в социальной сети Twitter.

«Премьер-министр не сказал ничего, чего не было сказано ранее, ни публично, ни в личных беседах с Президентом», — говорится в сообщении пресс-секретаря канадского премьера. По его словам, канадская сторона уделяет большое внимание тому, чего достигла в ходе саммита «Большой семерки» (G7).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Трамп обвинил Джастина Трюдо во лжи и заявил, что США не подпишут итоговое коммюнике G7.