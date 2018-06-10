Трамп: США не подпишут итоговое коммюнике G7

Представители США не подпишут коммюнике из-за «ложных заявлений» канадского Премьер-министра и пошлин.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). США не будут подписывать коммюнике по итогам саммита «Большой семерки» (G7). Соответствующее распоряжение дал представителям Соединенных Штатов Президент страны Дональд Трамп. Об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Я поручил представителям США не подписывать коммюнике, в то время как мы рассматриваем возможность тарифов на автомобили, наводняющие американский рынок», — написал Трамп.

Причиной отказа Президент США назвал «ложные заявления» Премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сделанные им в ходе пресс-конференции, а также пошлины, введенные Канадой в отношении американских фермеров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Трамп и Трюдо обсудили усилия для «устранения угрозы» со стороны Северной Кореи.