Трамп: США не подпишут итоговое коммюнике G7

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(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). США не будут подписывать коммюнике по итогам саммита «Большой семерки» (G7). Соответствующее распоряжение дал представителям Соединенных Штатов Президент страны Дональд Трамп. Об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети Twitter.
«Я поручил представителям США не подписывать коммюнике, в то время как мы рассматриваем возможность тарифов на автомобили, наводняющие американский рынок», — написал Трамп.
Причиной отказа Президент США назвал «ложные заявления» Премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сделанные им в ходе пресс-конференции, а также пошлины, введенные Канадой в отношении американских фермеров.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Трамп и Трюдо обсудили усилия для «устранения угрозы» со стороны Северной Кореи.
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