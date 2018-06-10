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В Казани появилась 3D «зебра»

Татар-информ

10 июня 2018, 20:40

Экономика и финансыПолитика

В Белом доме заявили о «специальном месте в аду» для Трюдо

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На американскую администрацию произвело впечатление заявление об «оскорбительных пошлинах» США.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Руководитель Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро пообещал Премьер-министру Канады Джастину Трюдо «специальное место в аду», передает RT со ссылкой на телеканал Fox News.

Таким образом сотрудник американской администрации отреагировал на обвинения канадского Премьера во введении «оскорбительных пошлин».

Наварро заявил, что любой иностранный лидер, занимающийся «недобросовестной дипломатией по отношению к американскому Президенту Дональду Трампу» и решивший ударить ему в спину, обречен преисподней.

Ранее главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу обвинил Трюдо в том, что тот на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» «нанес удар в спину» Соединенным Штатам и навредил организации в целом. 

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