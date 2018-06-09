Лавров заявил, что РФ никогда не просилась назад в «Большую восьмерку»

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(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Россия никогда не просила принять ее назад в «Большую восьмерку». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире «Первого канала», передает РИА Новости.
Дипломат заметил, что российская сторона восприняла решение западных партнеров и «прекрасно работает в других форматах». Он пояснил, что имеет в виду ШОС, БРИКС и прежде всего – «Большую двадцатку».
При этом Лавров заметил, что при работе в рамках G20 ультиматумы уже не работают. Он назвал эту группу работающим механизмом достижения консенсуса и самым перспективным форматом многосторонней дипломатии.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в преддверии саммита «Большой семерки» в Канаде предложил вернуть Россию в этот формат. Лидеры европейских стран – членов G7 сочли такой шаг преждевременным. Однако некоторые участники «Семерки», по словам главы США, оценили его предложение.
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