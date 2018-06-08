Трамп: Россия должна вернуться в состав «Большой восьмерки»

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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Россия должна вернуться в состав «Большой восьмерки» (G8), заявил Президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
Кроме того, американский лидер считает, что Россия должна присутствовать за столом переговоров на саммите G7.
«Нравится вам или нет — и это, может быть, политически некорректно говорить — но нам надо управлять миром», — отметил Трамп. Он добавил, что для этого необходимо участие России.
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