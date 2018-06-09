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Татар-информ

9 июня 2018, 18:07

Политика

Трамп назвал возможное возвращение РФ в G8 хорошим событием для всего мира

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По словам американского лидера, некоторым участникам саммита G7 понравилась его идея возвращения России.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал возможное возвращение России в состав «Большой восьмерки» хорошим событием для всего мира. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, на саммите G7 в Канаде обсуждались его слова о возможности возвращения РФ в этот формат. Некоторым участникам встречи понравилась предложенная им идея, добавил Президент США.

При этом Трамп подчеркнул: «Мы ищем мира во всем мире, а не играем в игры».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что европейские страны – участники «Большой семерки» выступили против возвращения России в организацию, пока не будет достигнут существенный прогресс по украинской проблеме. 

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