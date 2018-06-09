Меркель выразила мнение лидеров ЕС по возвращению РФ в «Большую восьмерку»

Главы европейских стран не согласились с предложением Трампа о возвращении России.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Представители стран Европейского Союза на саммите лидеров государств – членов «Большой семерки» в Канаде согласились с тем, что необходимые для возвращения России в этот формат условия пока не достигнуты. Об этом заявила Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, передает агентство «Рейтер».

Политик подчеркнула, что «Семерка» не сможет стать «Восьмеркой», пока по украинской проблеме не будет достигнут существенный прогресс.

Встреча Меркель, Президента Франции Эмманюэля Макрона, Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и Премьер-министра Италии Джузеппе Конте состоялась перед началом саммита, отмечает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Инициатива беседы исходила от Маркона. Европейские лидеры согласились, что сейчас РФ не может быть возвращена в G8. При этом они допустили «возможность установления диалога» с российской стороной.

Ранее Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в преддверии саммита «Большой семерки» предложил вернуть Россию в этот формат.