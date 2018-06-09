Меркель выразила мнение лидеров ЕС по возвращению РФ в «Большую восьмерку»

Рекомендуем
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Представители стран Европейского Союза на саммите лидеров государств – членов «Большой семерки» в Канаде согласились с тем, что необходимые для возвращения России в этот формат условия пока не достигнуты. Об этом заявила Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, передает агентство «Рейтер».
Политик подчеркнула, что «Семерка» не сможет стать «Восьмеркой», пока по украинской проблеме не будет достигнут существенный прогресс.
Встреча Меркель, Президента Франции Эмманюэля Макрона, Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и Премьер-министра Италии Джузеппе Конте состоялась перед началом саммита, отмечает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Инициатива беседы исходила от Маркона. Европейские лидеры согласились, что сейчас РФ не может быть возвращена в G8. При этом они допустили «возможность установления диалога» с российской стороной.
Ранее Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в преддверии саммита «Большой семерки» предложил вернуть Россию в этот формат.
Следующая новость
В Казанском регионе ГЖД мероприятия акции прошли на 43 переездах в Татарстане, Чувашии и Марий Эл.
Наставник УНИКСа призвал подопечных сконцентрироваться на игре с «Зенитом» за третье место.
Писательница презентовала свой новый роман «Дети мои» в Нацбиблиотеке РТ и ответила на многочисленные вопросы читателей.
Для гостей фестиваля «Мы любим Кремль!» организуют рок-концерт, литературные викторины, буккроссинг, ролевые чтения.
Казанский клуб в полуфинале Единой лиги ВТБ уступил «Химкам».
Коллектив представит спектакль «Страна сломанных игрушек».
Чаще всего елабужанки рожали второго ребенка, а вот одна из горожанок мамой стала в восьмой раз.
Светодинамическое освещение позволяет выстроить почти любую композицию.
В сквере «Литературный дворик» состоялось открытие третьей скульптуры в честь гостя фестиваля «Бяки Буки», победившего в голосовании среди детей.
Глава Минобрнауки РТ напомнил о важности соблюдения правил дорожного движения и поведения на воде.
Разблокированные подсети связаны с корпорацией Amazon.
Глава отделения Всероссийского общества охраны природы в РТ предложила создать научно-экспериментальную организацию «Эковторпродукт».
Участие в церемонии открытия приняли Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.
Новое медучреждение будет обслуживать около 3 тыс. жителей исторической части города.
5 и 6 июня сотрудники музея принимали материалы от руководства и рядовых бойцов студенческих стройотрядов разных поколений.
В Горкинско-Ометьевском лесу состоится молочный фестиваль «Обнимама».
08 июняОтдельный дизайн-код для исторического центра, деревянный хай-тек и аутентичный транспорт: каким казанцы видят исторический центр города