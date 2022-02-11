Covid в РТ: две тысячи заболевших в сутки, больничный по телефону и QR-код за антитела

В Татарстане вновь побит антирекорд по заболевшим в сутки – большинство из них заразились «омикроном». Чтобы облегчить работу поликлиникам, в республике начали выдавать больничные по телефону. Как это работает и какова Covid-ситуация в регионе, на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказали представители Минздрава и Роспотребнадзора.

Любовь Авдонина: «Заболеваемость за прошедшую неделю выше в два раза» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Очередной антирекорд – впервые больше двух тысяч больных за сутки

В Татарстане впервые за сутки зафиксировали более двух тысяч заболевших Covid-19.

«За истекшие сутки в республике зарегистрировано 2238 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию за весь период 62 727 случаев», – сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

За сутки проведено 19,5 тыс. тестов на коронавирус.

«Заболеваемость за прошедшую неделю выше в два раза», – констатировала спикер.

Неделю назад этот показатель составлял в 2,8 раза больше.

Дмитрий Лопушов: «В Татарстане развернуто 4503 Covid-койки, из них свободны лишь 6,2%» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов добавил, что в Татарстане развернуто 4503 Covid-койки, из них свободны лишь 6,2%. Он напомнил, что при необходимости дополнительные койки могут быть развернуты за короткий срок.

Основная нагрузка в эту волну, повторяют эксперты, легла на поликлиники Татарстана.

Больничные начали выдавать по номеру 122

В Татарстане начали выдавать больничные листы без посещения медицинских учреждений – дистанционно. В Минздраве РТ считают, что такая практика поможет разгрузить амбулаторную сеть республики.

«Началась дистанционная выдача больничных листов по номеру 122», – отметил Дмитрий Лопушов.

При звонке на горячую линию оператор проведет опрос, выяснит, действительно ли человек болен. Далее он передаст эти данные о заболевшем в лечебное учреждение по месту прикрепления, там откроют больничный лист.

При звонке на горячую линию оператор проведет опрос, выяснит, действительно ли человек болен Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Больничные будут выдавать жителям исключительно с признаками ОРВИ, пациентам с другими заболеваниями листок нетрудоспособности выписывать не будут.

Дмитрий Лопушов подчеркнул, что дистанционная выдача больничных распространяется только на взрослых, на детей его таким образом получить нельзя.

«Открывается дистанционный больничный лист на семь дней», – уточнил эпидемиолог.

Закрывается он также без посещения поликлиники.

Врач добавил, что за вчерашний день – первый в такой практике – все заявки были выполнены. Такая система будет работать временно, пока решили, что до 15 марта.

Как в Татарстане будут выдавать QR-коды по антителам

Минздрав России на днях выпустил приказ о том, что QR-код по результатам теста на антитела можно будет получить с 21 февраля.

Как получить сертификат с QR-кодом при наличии антител к новой коронавирусной инфекции, рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

На антитела не проверяют по программе государственных гарантий, пройти тест можно только в частных структурах Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«В зачет принимаются любые результаты антител вне зависимости от метода, либо качественный, либо количественные. Гражданин формирует заявление о выдаче данной информации на портале Госуслуг. Соответственно, должна быть сформирована учетная запись. После сдачи теста на наличие антител лаборатория в автоматическом режиме присылает результат на портал Госуслуг», – объяснил Дмитрий Лопушов.

Заявление пользователя на портале Госуслуг рассматривается в течение трех дней, впоследствии ему выдается сертификат с QR-кодом на полгода.

Если человек ранее сдавал ПЦР-тест и информация о его положительном результате есть на портале, даже если человек не обращался к врачу и не был занесен в базу данных переболевших, сертификат после анализа на антитела будет выдаваться на год.

Лопушов напомнил, что на антитела не проверяют по программе государственных гарантий, пройти тест можно только в частных структурах.

Пять тысяч маленьких татарстанцев переболели Covid-19

«Всего заболело 5170 детей, из них амбулаторно проходят лечение 4847. Развернуто детских коек 385, занято на сегодняшний момент 380 коек», – отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.

Лопушов добавил, что при необходимости резерв детских коек развернут достаточно быстро. В Татарстане на данный момент ни одна школа не закрыта на карантин из-за распространения острых респираторных вирусных инфекций.

Развернуто 385 детских коек, занято на сегодняшний момент 380 коек Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«За истекшие сутки не допущено до занятий 553 учащихся в организованные коллективы – в школы республики. Всего с нарастанием с 1 сентября не допущено по причине катаральных явлений либо температуры 44 792 ребенка», – отметила Любовь Авдонина.

Всего сейчас в республике 250 классов находятся на разобщении – это более 5,5 тыс. детей. Напомним, что на разобщение уходит класс, если болеют больше 20% учеников. Длится этот период от 7 до 10 дней.

«Вы видите, что количество классов значительно уменьшилось, закрытых полностью школ на сегодня нет», – заключила заместитель руководителя республиканского Роспотребнадзора.

«Омикрон» по-прежнему доминирующий штамм

«По “омикрону” на сегодня 172 случая из числа обследованных лиц. На сегодня 234 положительные находки в новой коронавирусной инфекции. Из них «омикрон» оставляет 73% в структуре. И 62 случая – это “дельта”», – отметила представитель санитарного ведомства.

Любовь Авдонина напомнила, что на прошлой неделе это соотношение было 65% к 35%.

«За неделю доля “омикрона” подросла. Он становится у нас доминирующим штаммом», – отметила спикер.

На сегодня 234 положительные находки в новой коронавирусной инфекции. Из них «омикрон» составляет 73% в структуре Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Из всех случаев заражения омикрон-штаммом из-за границы или других субъектов РФ завезены только 18.

«157 заболевших были в форме ОРВИ, четыре случая внебольничной пневмонии, 11 – это бессимптомное носительство», – отметила заместитель главного санитарного врача.

Ситуация с гриппом и ОРВИ также неспокойная.

«В этом эпидсезоне 2021/2022 года мы отмечаем, что это высокий сезонный подъем ОРВИ и гриппа. На который, в свою очередь, наложился подъем новой коронавирусной инфекции», – рассказала Любовь Авдонина.

За прошлую неделю подтвердились четыре случая заболевания вирусом гриппа, на позапрошлой их было десять.