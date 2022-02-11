В Татарстане нет закрытых школ из-за ОРВИ и гриппа

В Татарстане на данный момент нет закрытых школ из-за распространения острых респираторных вирусных инфекций. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки не допущено до занятий 553 учащихся в организованные коллективы – это в школы республики. Всего с нарастанием с 1 сентября не допущено по причине катаральных явлений либо температуры 44 792 ребенка», – отметила она.

Также по республике 250 классов на разобщении – это более 5,5 тыс. детей. Напомним, что на разобщение (длится от 7 до 10 дней) уходит класс, если болеют больше 20% учеников.

«Вы видите, что количество классов значительно уменьшилось, закрытых школ на сегодня полностью нет», – заключила заместитель руководителя республиканского Роспотребнадзора.