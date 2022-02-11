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Здоровье
11 февраля 2022  10:24
Эвелина Киселёва

В Татарстане впервые заразились Covid-19 больше двух тысяч человек за сутки

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В Татарстане еще 2 238 человек заболели новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в республике зарегистрировано 2 238 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию за весь период 62 727 случай», – сообщила спикер.

За сутки проведено 19,5 тыс. тестов на коронавирус.

По данным на 10 февраля, в Татарстане было зарегистрировано 1725 случаев Covid-19, в целом по России – почти 200 тысяч.

#коронавирус #вакцинация
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