В Татарстане начали выдавать больничные листы дистанционно

В Татарстане начали выдавать больничные листы без посещения медицинских учреждений. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Началась дистанционная выдача больничных листов по номеру 122», – отметил спикер.

При звонке на горячую линию оператор проведет опрос, с помощью которого выяснит, действительно ли болен человек. Далее он передает эти данные о заболевшем в лечебное учреждение по месту прикрепления, там открывают больничный лист.

Больничные будут выдавать жителям исключительно с признаками ОРВИ, на другие болезни документ выписывать не будут.

Дмитрий Лопушов подчеркнул, что дистанционная выдача больничных распространяется только на взрослых, на детей такой документ таким образом получить нельзя.

«Открывается дистанционный больничный лист на семь дней», – уточнил эпидемиолог.

Закрывается он также без посещения поликлиники.

В Минздраве РТ считают, что такая практика поможет разгрузить амбулаторную сеть республики. Дмитрий Лопушов добавил, что за вчерашний день – первый в такой практике – все заявки были выполнены. Такая система будет работать временно, пока ее срок обозначают до 15 марта.