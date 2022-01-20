МЧС РТ: «Мы проанализировали ситуацию с пожарами, в гибели людей есть и наша вина»
Более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 170 человек, и семь ЧП, три из которых прогремели на всю страну, – таким был прошедший год глазами сотрудников МЧС. О том, как сделать так, чтобы чрезвычайных происшествий становилось как можно меньше, сегодня говорили на итоговой коллегии ведомства. Подробности – в репортаже ИА «Татар-информ».
Татарстанское МЧС в тройке лучших по России
Традиционно итоговая коллегия проходила в задании Главного управления МЧС России по РТ на улице Яруллина. Участников заседания перед зданием встречали 14 новых пожарных машин. Именно от них ключи сотрудникам МЧС сегодня вручил Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Пожарная техника оснащена новейшим оборудованием, способна облегчить любые трудности во время чрезвычайных ситуаций, с которыми сталкиваются пожарные и спасатели.
«Вручение нового транспорта – это не только высокая оценка деятельности спасателей, но и высокий кредит доверия населения. Я надеюсь, что новые служебные машины помогут облегчить ваш каждодневный труд и будут способствовать обеспечению безопасности граждан», – обратился к сотрудникам МЧС Алексей Песошин.
Кроме того, техническую базу МЧС пополнила и новая барокамера. В ней находится все необходимое для оказания первой помощи пострадавшим, в том числе и кислородные аппараты. К слову, заместитель главы МЧС России Николай Гречушкин, который приехал сегодня на итоговую коллегию, отметил, что Татарстан находится в числе лучших регионов страны по оснащенности подразделений и по показателям.
«По долгу службы мне приходится бывать в разных регионах страны, и каждый регион прилагает усилия для улучшения деятельности МЧС, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Татарстан всегда в числе лучших. Вот уже десять лет республика попадает в тройку лучших по деятельности МЧС. Прежде всего, хочу отметить, что большое внимание работе ведомства уделяет руководство республики», – отметил Николай Гречушкин.
Только за прошлый год из республиканского бюджета на закупку спецтехники было выделено порядка 80 миллионов рублей. Помимо этого на ремонт пожарной техники республика выделила свыше 119 миллионов рублей – отремонтировали 27 пожарных машин и 17 автолестниц.
Тем не менее, проблема с техникой в республике все еще остается.
«Думаю надо запустить такую программу, где мы покупаем десять автоцистерн, а вы даете еще десять», – обратился в шуточной форме к Песошину начальник ведомства.
Однако, по словам замглавы МЧС России, положение дел с техникой в Татарстане может сравниться с Санкт-Петербургом и Москвой. Он добавил, что руководство республики может себе позволить выделять средства на восстановление техники, чего не могут сделать, к примеру, другие регионы страны.
Резкий рост числа пожаров в двух субъектах Татарстана
Подводя итоги ушедшего года, начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин сообщил, что, к сожалению, в 2021 году число пожаров, хоть и незначительно – всего лишь на 1% – но возросло. За год в Татарстане произошло более 6 тысяч пожаров, ущерб составил порядка 360 млн рублей. Для сравнения – в 2020 году было зарегистрировано на 95 пожаров меньше.
Худшая обстановка с пожарами сложилась в двух субъектах республики: в Тукаевском районе – там количество пожаров выросло почти на 100%, и в Набережных Челнах – на 50%.
Отдельное внимание начальник ведомства заострил на гибели людей. За прошлый год на пожарах погибли 178 человек, из которых шестеро – дети.
«Годовой прирост гибели людей на пожарах в 2021 году составил 9,2%. Наибольший рост гибели людей был зафиксирован в Альметьевском районе, там в прошлом году погибло на 8 человек больше. Затем в Верхеуслонском, Лаишевском, Нижнекамском и Черемшанском районах республики», – отметил Хабибуллин.
Чаще всего причиной пожаров, по словам начальника ведомства, становится пьянство. Из его доклада следует, что каждый второй погибший на пожаре татарстанец был пьян.
«Мы скрупулезно проанализировали сложившуюся ситуацию с пожарами и гибелью людей на них. Мы не скрываем, что в этом есть наша доля вины и ответственности», – подчеркнул начальник ГУ МЧС России по РТ.
Стоит отметить, что из шести тысяч пожаров – половина это возгорание сухой травы и мусора. При этом крупных лесных пожаров в республике допущено не было.
Пожарные извещатели спасли жизни 170 человек
Незначительный рост числа пожаров и лучшие показатели по стране – не повод чтобы расслабляться, отметил Премьер-министр республики Алексей Песошин. Он напомнил, что в Татарстане продолжается программа по установке пожарных извещателей. Только за прошлый год благодаря им из огня спаслись 170 жителей республики, в том числе 66 детей.
«Следует продолжить работу по профилактике возникновения пожаров и гибели в них людей. Это те аспекты, на которые нужно обратить внимание. Следует продолжить установку пожарных извещателей, проводить беседы с людьми и применять профилактические меры в местах массового скопления людей», – отметил Премьер-министар республики.
Напомним, что программа по установке пожарных извещателей заработала в 2016 году по поручению Президента Республики Рустама Минниханова после страшной трагедии, которая унесла жизни шести человек.Тогда в ночь на 9 января в деревне Лаишевского района в одном из частных домов случился пожар. Шесть часов понадобилось пожарным, чтобы справиться с огнем, при разборе завалов они обнаружили тела 27-летней женщины и ее пятерых детей, младшему из которых было лишь полгода.
За шесть лет в республике в жилых и частных домах было установлено около 340 тысяч пожарных извещателей.
Более 130 миллионов потратили на ликвидацию ЧС и выплаты пострадавшим
Говоря об ушедшем годе, Рафис Хабибуллин не мог не вспомнить о трех происшествиях, потрясших не только республику, но и всю страну.
Крушение легкомототорного самолета Л-410, взрыв газа в жилых домах в Зеленодольске и Набережных Челнах – все это потребовало от сотрудников МЧС оперативной и слаженной работы.
«Хочу отметить скоординированные действия сил и средств МЧС при ликвидации последствий падения самолета Л-410, в результате которого погибли 16 человек, а так же при хлопке газовоздушной смеси в жилых домах в Зеленодольске и Челнах», – поблагодарил сотрудников МЧС начальник ведомства.
Всего в прошлом году в Татарстане произошло семь чрезвычайных происшествий, в которых пострадали 65 человек, погибли 27. На ликвидацию последствий после ЧП и на выплату пострадавшим было выделено 131 млн рублей.
Зарплата спасателей, пожарных и диспетчеров выросла
С этого года, как стало известно на коллегии, выросла зарплата сотрудников МЧС – на эти цели из республиканского бюджета было выделено более 200 миллионов рублей.
Если быть более точным, спасателям повысили зарплату на 12 тысяч рублей, сейчас она составляет 32 тысячи. Такую же сумму получают и диспетчеры службы 112. Спасателям зарплату повысили на 4-5 тысяч рублей.
В республике к лету появятся новые пляжи
Гибель людей на водоемах – еще одна головная боль сотрудников МЧС. Их число резко вырастает в купальный сезон. В прошлом году в водоемах республики утонули 94 человека, в том числе восемь детей. Чаще всего люди тонут из-за собственной халатности. Начальник ведомства еще раз напомнил, что купаться можно только на оборудованных пляжах.
«В прошлом году в Татарстане были открыты 14 новых пляжей, на семи местах массового отдыха были выставлены спасательные посты. В этом году в республике планируется создание еще 13 новых пляжей. Они появятся в 13 районах республики», – рассказал начальник ГУ МЧС России по РТ.
В планах МЧС республики – капитальный ремонт задний ведомства, строительство пожарного депо в Актаныше и реконструкция здания республиканского центра реабилитации. В связи с этим, начальник ведомства обратился к Песошину с просьбой рассмотреть программу капитального ремонта и реконструкции зданий МЧС республики.