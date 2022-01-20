МЧС РТ: «Мы проанализировали ситуацию с пожарами, в гибели людей есть и наша вина»

Более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 170 человек, и семь ЧП, три из которых прогремели на всю страну, – таким был прошедший год глазами сотрудников МЧС. О том, как сделать так, чтобы чрезвычайных происшествий становилось как можно меньше, сегодня говорили на итоговой коллегии ведомства. Подробности – в репортаже ИА «Татар-информ».

Татарстанское МЧС в тройке лучших по России

Традиционно итоговая коллегия проходила в задании Главного управления МЧС России по РТ на улице Яруллина. Участников заседания перед зданием встречали 14 новых пожарных машин. Именно от них ключи сотрудникам МЧС сегодня вручил Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Пожарная техника оснащена новейшим оборудованием, способна облегчить любые трудности во время чрезвычайных ситуаций, с которыми сталкиваются пожарные и спасатели.

Участников заседания перед зданием встречали 14 новых пожарных машин Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Вручение нового транспорта – это не только высокая оценка деятельности спасателей, но и высокий кредит доверия населения. Я надеюсь, что новые служебные машины помогут облегчить ваш каждодневный труд и будут способствовать обеспечению безопасности граждан», – обратился к сотрудникам МЧС Алексей Песошин.

Кроме того, техническую базу МЧС пополнила и новая барокамера. В ней находится все необходимое для оказания первой помощи пострадавшим, в том числе и кислородные аппараты. К слову, заместитель главы МЧС России Николай Гречушкин, который приехал сегодня на итоговую коллегию, отметил, что Татарстан находится в числе лучших регионов страны по оснащенности подразделений и по показателям.

«По долгу службы мне приходится бывать в разных регионах страны, и каждый регион прилагает усилия для улучшения деятельности МЧС, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Татарстан всегда в числе лучших. Вот уже десять лет республика попадает в тройку лучших по деятельности МЧС. Прежде всего, хочу отметить, что большое внимание работе ведомства уделяет руководство республики», – отметил Николай Гречушкин.

Николай Гречушкин: «Татарстан всегда в числе лучших. Вот уже десять лет республика попадает в тройку лучших по деятельности МЧС» Фото: tatarstan.ru

Только за прошлый год из республиканского бюджета на закупку спецтехники было выделено порядка 80 миллионов рублей. Помимо этого на ремонт пожарной техники республика выделила свыше 119 миллионов рублей – отремонтировали 27 пожарных машин и 17 автолестниц.

Тем не менее, проблема с техникой в республике все еще остается.

«Думаю надо запустить такую программу, где мы покупаем десять автоцистерн, а вы даете еще десять», – обратился в шуточной форме к Песошину начальник ведомства.

Однако, по словам замглавы МЧС России, положение дел с техникой в Татарстане может сравниться с Санкт-Петербургом и Москвой. Он добавил, что руководство республики может себе позволить выделять средства на восстановление техники, чего не могут сделать, к примеру, другие регионы страны.

Резкий рост числа пожаров в двух субъектах Татарстана

Подводя итоги ушедшего года, начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин сообщил, что, к сожалению, в 2021 году число пожаров, хоть и незначительно – всего лишь на 1% – но возросло. За год в Татарстане произошло более 6 тысяч пожаров, ущерб составил порядка 360 млн рублей. Для сравнения – в 2020 году было зарегистрировано на 95 пожаров меньше.

За год в Татарстане произошло более 6 тысяч пожаров, ущерб составил порядка 360 млн рублей Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Худшая обстановка с пожарами сложилась в двух субъектах республики: в Тукаевском районе – там количество пожаров выросло почти на 100%, и в Набережных Челнах – на 50%.

Отдельное внимание начальник ведомства заострил на гибели людей. За прошлый год на пожарах погибли 178 человек, из которых шестеро – дети.

«Годовой прирост гибели людей на пожарах в 2021 году составил 9,2%. Наибольший рост гибели людей был зафиксирован в Альметьевском районе, там в прошлом году погибло на 8 человек больше. Затем в Верхеуслонском, Лаишевском, Нижнекамском и Черемшанском районах республики», – отметил Хабибуллин.

Чаще всего причиной пожаров, по словам начальника ведомства, становится пьянство. Из его доклада следует, что каждый второй погибший на пожаре татарстанец был пьян.

«Мы скрупулезно проанализировали сложившуюся ситуацию с пожарами и гибелью людей на них. Мы не скрываем, что в этом есть наша доля вины и ответственности», – подчеркнул начальник ГУ МЧС России по РТ.

Рафис Хабибуллин: «Мы скрупулезно проанализировали сложившуюся ситуацию с пожарами и гибелью людей на них. Мы не скрываем, что в этом есть наша доля вины и ответственности» Фото: tatarstan.ru

Стоит отметить, что из шести тысяч пожаров – половина это возгорание сухой травы и мусора. При этом крупных лесных пожаров в республике допущено не было.

Пожарные извещатели спасли жизни 170 человек

Незначительный рост числа пожаров и лучшие показатели по стране – не повод чтобы расслабляться, отметил Премьер-министр республики Алексей Песошин. Он напомнил, что в Татарстане продолжается программа по установке пожарных извещателей. Только за прошлый год благодаря им из огня спаслись 170 жителей республики, в том числе 66 детей.

«Следует продолжить работу по профилактике возникновения пожаров и гибели в них людей. Это те аспекты, на которые нужно обратить внимание. Следует продолжить установку пожарных извещателей, проводить беседы с людьми и применять профилактические меры в местах массового скопления людей», – отметил Премьер-министар республики.

Алексей Песошин: «Следует продолжить работу по профилактике возникновения пожаров и гибели в них людей. Это те аспекты, на которые нужно обратить внимание» Фото: tatarstan.ru

Напомним, что программа по установке пожарных извещателей заработала в 2016 году по поручению Президента Республики Рустама Минниханова после страшной трагедии, которая унесла жизни шести человек.Тогда в ночь на 9 января в деревне Лаишевского района в одном из частных домов случился пожар. Шесть часов понадобилось пожарным, чтобы справиться с огнем, при разборе завалов они обнаружили тела 27-летней женщины и ее пятерых детей, младшему из которых было лишь полгода.

За шесть лет в республике в жилых и частных домах было установлено около 340 тысяч пожарных извещателей.

Более 130 миллионов потратили на ликвидацию ЧС и выплаты пострадавшим

Говоря об ушедшем годе, Рафис Хабибуллин не мог не вспомнить о трех происшествиях, потрясших не только республику, но и всю страну.

Крушение легкомототорного самолета Л-410, взрыв газа в жилых домах в Зеленодольске и Набережных Челнах – все это потребовало от сотрудников МЧС оперативной и слаженной работы.

Всего в прошлом году в Татарстане произошло семь чрезвычайных происшествий, в которых пострадали 65 человек, погибли 27 Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Хочу отметить скоординированные действия сил и средств МЧС при ликвидации последствий падения самолета Л-410, в результате которого погибли 16 человек, а так же при хлопке газовоздушной смеси в жилых домах в Зеленодольске и Челнах», – поблагодарил сотрудников МЧС начальник ведомства.

Всего в прошлом году в Татарстане произошло семь чрезвычайных происшествий, в которых пострадали 65 человек, погибли 27. На ликвидацию последствий после ЧП и на выплату пострадавшим было выделено 131 млн рублей.

Зарплата спасателей, пожарных и диспетчеров выросла

С этого года, как стало известно на коллегии, выросла зарплата сотрудников МЧС – на эти цели из республиканского бюджета было выделено более 200 миллионов рублей.

С этого года, как стало известно на коллегии, выросла зарплата сотрудников МЧС – на эти цели из республиканского бюджета было выделено более 200 миллионов рублей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Если быть более точным, спасателям повысили зарплату на 12 тысяч рублей, сейчас она составляет 32 тысячи. Такую же сумму получают и диспетчеры службы 112. Спасателям зарплату повысили на 4-5 тысяч рублей.

В республике к лету появятся новые пляжи

Гибель людей на водоемах – еще одна головная боль сотрудников МЧС. Их число резко вырастает в купальный сезон. В прошлом году в водоемах республики утонули 94 человека, в том числе восемь детей. Чаще всего люди тонут из-за собственной халатности. Начальник ведомства еще раз напомнил, что купаться можно только на оборудованных пляжах.

«В этом году в республике планируется создание еще 13 новых пляжей. Они появятся в 13 районах республики» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«В прошлом году в Татарстане были открыты 14 новых пляжей, на семи местах массового отдыха были выставлены спасательные посты. В этом году в республике планируется создание еще 13 новых пляжей. Они появятся в 13 районах республики», – рассказал начальник ГУ МЧС России по РТ.

В планах МЧС республики – капитальный ремонт задний ведомства, строительство пожарного депо в Актаныше и реконструкция здания республиканского центра реабилитации. В связи с этим, начальник ведомства обратился к Песошину с просьбой рассмотреть программу капитального ремонта и реконструкции зданий МЧС республики.