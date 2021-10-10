ЧП в Мензелинске: 9 тысяч за прыжок, чешский самолет с историей и две версии катастрофы

Что из себя представляет рухнувший в Мензелинске L-410 или «Чебурашка», как называют его между собой авиаторы? Каковы первые версии авиакатастрофы? Какую помощь оказывают власти республики семьям выживших и погибших? Читайте в репортаже ИА «Татар-информ».

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

11 октября – день траура

11 октября в Татарстане объявлено днем траура. Соответствующее поручение Президент Татарстана Рустам Минниханов дал во время совещания штаба в Мензелинске.

Президент побывал на месте авиакатастрофы. Там он сообщил, что причиной трагедии стал отказ левого двигателя самолета. Пилоты на высоте всего 70 метров запросили вынужденную посадку, однако высота не позволила приземлиться им безопасно. Они пытались уйти от населенных пунктов.

Рустам Минниханов выразил соболезнования семьям и близким погибших в катастрофе.

«Всем, кто остался в живых, оказывается медицинская помощь, четверо находятся в БСМП в Набережных Челнах, одного санитарной авиацией доставили в Казань, один в пути. Делается все для сохранения жизни этих людей», — сказал Президент.

Рустам Минниханов сообщил, что в республике создан штаб, будет оказана материальная помощь в доставке тел погибших и организации похорон.

После этого Президент отправился в БСМП Набережных Челнов, чтобы навестить пострадавших. Руководителю республики рассказали о состоянии пациентов, о травмах, полученных ими во время трагедии. Он побывал в палатах, где находятся пострадавшие, и пообщался с ними.

По последним данным, среди погибших при крушении самолета под Мензелинском девять татарстанцев, четыре жителя Башкирии, два — Удмуртии и один — Челябинской области. Такие данные привела руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Среди выживших двое жителей Башкирии, а также по одному — из Йошкар-Олы, Ульяновска, Удмуртии, Кировской области. Все жители Татарстана, которые находились в самолете, погибли.

Для помощи семьям погибших создан штаб

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин возглавил созданный штаб по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших при крушении самолета под Мензелинском. По поручению Президента РТ Рустама Минниханова Правительство РТ разработает меры поддержки для них.

Начата работа по ликвидации последствий крушения самолета L-410, оказанию оперативной медицинской помощи пострадавшим Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Начата работа по ликвидации последствий крушения самолета L-410, оказанию оперативной медицинской помощи пострадавшим. Также начата работа по формированию мер поддержки семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе в Мензелинском районе РТ», — говорится в сообщении Правительства республики.

В Татарстане организовали горячая линия психологической поддержки близким погибших и пострадавших. Ее телефон 8 (917) 910-07-42

В первом терминале онкологического диспансера Набережных Челнов открыт пункт информационной и психологической поддержки для родственников пострадавших и погибших. Работают девять психологов.

Мензелинский аэроклуб – DZ Мензелинск находится на аэродроме в трех километрах от города Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Прыжок для новичка стоит 9 тысяч рублей

Мензелинский аэроклуб – DZ Мензелинск находится на аэродроме в трех километрах от города. Этот клуб является филиалом Центрального Аэроклуба Республики Татарстан, в котором выполняют прыжки с парашютом.

Однако это не единственная услуга, которую предоставляет мензелинский аэроклуб. На его сайте указано множество вариаций спортивных прыжков с самолета: фрифлай, групповая акробитика, купольная акробатика, вингсьют. Для новичков также доступна услуга прыжка с парашютом в тандеме с инструктором.

Судя по отзывам, которые оставляют пользователи в интернете, очень многие люди приезжали в этот клуб со всей республики и из соседних регионов. Прыжки выполняются с высоты в 4 тысячи метров. Кроме услуг по прыжкам, аэроклуб также предлагает пройти обучение на тандем-инструктора.

Помимо этого, на территории мензелинского аэроклуба расположены гостиница и столовая. Площадь взлетной полосы составляла 1300×40 метров, а травяного поля для посадки парашютистов – 1700×800 метров.

Очень многие люди приезжали в этот клуб со всей республики и из соседних регионов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Стоимость прыжка варьируется в зависимости от веса человека, однако стартовая цена начинается с 9 тысяч рублей. Такая цена ожидает новичка, для спортсменов-парашютистов стоимость прыжка заметно ниже, а также доступны пакетные предложения, то есть несколько десятков прыжков по «оптовой» цене. Кроме того, за дополнительную оплату можно получить видеосъемку и прыжок вне очереди.

На сайте Международной авиационной федерации есть информация, что в начале августа 2010 года на аэродроме проходил чемпионат мира по парашютному спорту, который был посвящен 80-летию парашютного спорта в России.

По некоторой информации, на аэродроме находятся самолеты Л-410, Ан-2, Ан-28, вертолёт Ми-2, а также несколько спортивных самолетов и планеров. Однако на сайте самого аэроклуба упоминаются лишь самолеты Ан-28 и Л-410. Именно последний разбился сегодня утром в Мензелинске. На этой же странице указано, что самолет вмещает в себя 19 человек, а также двоих пилотов. Тем не менее сегодня на воздушном судне находилось 20 парашютистов.

Сегодня на борту самолета были пилоты Александр Зыков и Михаил Беляев. Оба погибли. Зыков, помимо пилота, также являлся начальником штаба.

На борту самолета были пилоты Александр Зыков и Михаил Беляев. Оба погибли Фото: соцсети

Родственники Михаила Беляева рассказали журналистам, что он в буквальном смысле слова жил полетами.

«Он всю жизнь летал. Он больше ничего не умел, он всю жизнь был пилотом. Был летчиком военно-транспортной авиации. Налет – выше крыши. Он говорил: “Всегда надо соблюдать только инструкцию, потому что она написана кровью. Он водил машину, мы всегда с ним ездили на машине – он всегда возмущался, когда нарушали правила на дорогах, он всегда говорил, что это – человеческие жизни”», – рассказали СМИ родные Михаила Беляева.

На вопрос журналистов, что, по их мнению, могло стать причиной трагедии, родные ответили категорично: «Только отказ двигателя. Скорее всего технические причины. Он был очень опытным».

Реакция у пилота, по словам родных, была очень хорошая и он однозначно мог грамотно среагировать на экстренную ситуацию.

«Они упали на окраине, возможно, он уводил самолет от жилых домов», – добавили родные погибшего пилота.

«Они упали на окраине, возможно, он уводил самолет от жилых домов», – говорят родные погибшего Белова Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

История создания L-410 или «Чебурашки»

Самолет L-410 или как его еще называли «Турболет» или «Чебурашка» был разработан в конце 1960-х годов на авиазаводе «Лет Куновице» (ныне — чешский завод Aircraft Industries).

Из описания воздушного судна следует, что в основном оно было предназначено для использования на травянистых, снежных или грунтовых площадках, а также на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами. Вместительность самолета до 19 человек, а грузоподъемность не более 1800 кг.

Всего с начала 1969 года произведены 1104 самолета, большая часть из которых (862 воздушных судна) были поставлены в СССР, где использовались на местных авиалиниях для перевозки людей и грузов.

Небольшой турбовинтовой самолет быстро заслужил народную любовь за надежность и неприхотливость в использовании.

L-410 или как его еще называли «Турболет» или «Чебурашка» был разработан в конце 1960-х годов на авиазаводе «Лет Куновице» Фото: Aleksandr Medvedev / ru.wikipedia.org; по лицензии GFDL

Летал «Чебурашка» практически по всему Союзу, а билеты на самолет стоили чуть дороже, чем на поезд. Обычный советский гражданин за считанные часы мог долететь, к примеру, из Рязани в Мариуполь или из Краснодара в Керчь.



В начале 90-х годов на территории бывшего СССР оставалось порядка 750 самолетов. После распада Союза завод пришел в упадок. Выпуск «Турболетов» упал с 50 машин в год до трех-пяти.

В 2008 году основной пакет акций чешского авиазавода были выкуплены фирмой «Уральская горно-металлургическая компания». Благодаря этому темпы выпуска L-410 выросли до 10 самолетов в год. На сегодняшний день компания владеет 100% акций и является единственным собственником производства.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Самые громкие авиакатастрофы L-410

Одна из первых авиакатастроф, которая произошла с «Турболетом» случилась в 1979 году в Ленинградской области у аэропорта Ржевка. Борт следовал из Смоленска в Ленинград. Самолет начал снижение для посадки, однако стал уходить на второй круг. Как установит позже проведенная экспертиза, из-за неисправности в правом двигателей, у воздушного судна возник серьезный левый крен, он стал терять высоту и под углом 30 градусов врезался в сосновый лес. В результате катастрофы погибли 10 человек – три пилота и семь пассажиров. Четверо выживших получили тяжелые травмы.

Спустя три года, 14 августа 1982 года, в Сухумском аэропорту самолет Jet L-410 столкнулся на взлетно-посадочной полосе с Ту-134А. В авиаинциденте погибли все, кто находился в «Турболете» - 9 пассажиров и два члена экипажа.

1983 год, город Поти, Грузия. Воздушное судно совершало рейс из Поти в Сухуми. На борту находились 15 человек, в том числе один незарегистрированный пассажир - пилот-инструктор Сухумского авиаотряда. Самолет рухнул практически сразу же после взлета. Причиной катастрофы, в которой погибли 6 человек, стали неполадки в правом двигателе.



Одна из самых масштабных катастроф с участием L-410 произошла 26 августа 1993 года. Самолет российской авиакомпании «Саха-Авиа» следовал из Кутаны в Алдан с промежуточной посадкой в Чагде. Самолет рухнул при посадке в аэропорту Алдана.



На борту воздушного судна находились 24 человек. Все они погибли. Как позже покажет экспертиза, самолет, чья вместительность составляла 22 человека, вылетел со значительным перевесом, что в дальнейшем привело к трагедии.

Самолет L-410, разбившийся в Кемеровской области с парашютистами на борту Фото: Владимир Почекутов / ru.wikipedia.org; по лицензии CC BY-SA 4.0

Одни из последних катастроф с «Турболетом» произошли в 2021 году. Так в июне у деревни Журавлево Кемеровской области разбился легкий целевой самолет L-410 с парашютистами на борту. На месте скончались 4 человека – оба пилота и два спортсмена-парашютиста. Еще 15 пострадали. Известно, что спортсмены совершали тренировочные прыжки, готовились к Чемпионату мира.

Среди пострадавших были совладелец угольного разреза «Кузнецкий Южный» Тимур Франк и депутат совета Чистоозерного района Новосибирской области Александр Фрилинг.

Последнее крушение произошло чуть меньше месяца назад 12 сентября 2021 года в Иркутской области. Самолет российской авиакомпании «Аэросервис» следовал из Иркутска в Казачинское. Он совершил жесткую посадку в 4 км от аэропорта назначения. Из 16 человек, которые были в самолете, погибли четверо. Остальные получили различные травмы.

Возможны причины крушения под Мензелинском – мнение эксперта

Спустя несколько часов после трагедии, которая произошла под Мензелинском, говорить о причинах катастрофы рано. Президент Республики Татарстан на месте трагедии рассказал, что пилоты рухнувшего судна успели сообщить диспетчерам, что на высоте порядка 70 метров отказал левый двигатель. После этого связь прервалась.

Спустя несколько часов после трагедии, которая произошла под Мензелинском, говорить о причинах катастрофы рано. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

ИА «Татар-информ» удалось связаться с бывшим руководителем управления Росавиации по РТ, летчиком Шавкатом Умаровым. По мнению эксперта, L-410 - очень надежный самолет. Воздушное судно использовалось в республике как на местных авиалиниях, так и на более длительных полетах. Кроме того, «Турболет» состоит на вооружении у Минобороны. За время эксплуатации небольшой легкий многоцелевой самолет зарекомендовал себя как надежный и беспроблемный.

«Основной вопрос – что произошло в данном конкретном случае. Любой самолет должен проходить предполетный осмотр, где проверяется его техническое состояние, а также самочувствие пилотов и, так скажем, административные вопросы – сколько человек может находится на борту, грузоподъемность и так далее. Вопросов остается много. И ответить на них можно будет только после проведенных комиссий – инженерной, медицинской и административной», – поделился с агентством Шавкат Умаров.

Также эксперт отметил, что в среднем L-410 рассчитан на 15-18 человек, а 20 парашютистов и 2 члена экипажа – это очень много.

«Возможно, был перегруз воздушного судна, сместилась центровка самолета, что и привело к трагедии. Однако говорить о причинах – рано. Ошибка пилотирования, неисправность самолета, плохие метеоусловия или же совокупность нескольких факторов привели к крушению – все будет известно лишь после проведенной комиссии», - подчеркнул Умаров.

В результате катастрофы погибли 16 человек, шестеро выжили Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Еще одну версию озвучил глава Мензелинского района, заявивший журналистам, что причиной крушения самолета могло стать попадание птицы в двигатель.



Напомним, сообщения об авиакатастрофе под Мензелинском начали приходить в десятом часу утра. Ближе к десяти стало официально известно, что потерпел крушение легкий целевой самолет L-410, на борту которого находились 22 человека – 20 парашютистов и 2 пилота. В результате катастрофы погибли 16 человек, шестеро выжили, с травмами они доставлены в больницы.