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Происшествия
20 января 2022  09:21
Елена Саляхова

Песошин вручил сотрудникам МЧС ключи от новых пожарных машин

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Песошин вручил сотрудникам МЧС ключи от новых пожарных машин

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин  вручил сотрудникам МЧС ключи от новых пожарных машин. Церемония вручения прошла перед началом совместной итоговой коллегии ГУ МЧС России по РТ и МЧС РТ.

 

Фото: © Елена Саляхова

«Вручение нового транспорта – это не только высокая оценка деятельности спасателей, но и высокий кредит доверия населения. Я надеюсь, что новые служебные машины помогут облегчить ваш каждодневный труд и будут способствовать обеспечению безопасности граждан», – обратился к сотрудникам МЧС Алексей Песошин. 

Также сотрудникам МЧС вручили новую барокамеру, которая оснащена всем необходимым для помощи пострадавшим, в том числе кислородными аппаратами. 

За два последних года автопарк МЧС республики пополнился 50 единицами пожарной техники, еще 75 были отремонтированы.

#МЧС РТ
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