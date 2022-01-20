Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вручил сотрудникам МЧС ключи от новых пожарных машин. Церемония вручения прошла перед началом совместной итоговой коллегии ГУ МЧС России по РТ и МЧС РТ.

Фото: © Елена Саляхова

«Вручение нового транспорта – это не только высокая оценка деятельности спасателей, но и высокий кредит доверия населения. Я надеюсь, что новые служебные машины помогут облегчить ваш каждодневный труд и будут способствовать обеспечению безопасности граждан», – обратился к сотрудникам МЧС Алексей Песошин.

Также сотрудникам МЧС вручили новую барокамеру, которая оснащена всем необходимым для помощи пострадавшим, в том числе кислородными аппаратами.

За два последних года автопарк МЧС республики пополнился 50 единицами пожарной техники, еще 75 были отремонтированы.