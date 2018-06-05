В тушении пожара участвовали более 300 сотрудников Казанского пожарно-спасательного гарнизона.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Открытое горение в ТЦ «Порт» ликвидировано, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, сегодня в ТЦ «Порт» рано утром вспыхнул пожар.

К тушению пожара привлечены более 300 сотрудников личного состава Казанского пожарно-спасательного гарнизона. Коммунальными службами производится оперативный подвоз воды к ТЦ.

Первоначально сообщалось, что площадь пожара составляет 20 кв. метров. Буквально за несколько часов площадь возгорания выросла в 10 раз.

К горящему зданию торгового центра прибыли мэр Казани Ильсур Метшин, начальник УМВД России по Казани Алексей Соколов и министр ГО и ЧС РТ Рафис Хабибуллин.

На данный момент пожарным удалось полностью ликвидировать открытое горение в торговом центре. Угрозы обрушения нет. Огнеборцам удалось предотвратить угрозу взрыва. Из здания комплекса были вынесены 4 газовых баллона. Никто не пострадал.



