Угроза обрушения кострукций торгового центра снята.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Пожар в казанском ТЦ «Порт» локализован, угроза обрушения конструкций снята, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром на первом этаже блока «Б» торгового цетра «Порт» произошел пожар.

Из задымленного помещения торгового центра были эвакуированы 20 человек охраны и персонала. Благодаря оперативной работе сотрудников экстренных служб жертв удалось избежать.

Площадь возгорания составила 200 кв. метров. В тушении пожара участвовали более 300 сотрудников Казанского пожарно-спасательного гарнизона.

«На данный момент пожар в ТЦ "Порт" на первом этаже локализован. Локальные очаги есть. По ним работаем. Сил и средств хватает. Работает более 130 человек личного состава и более 120 единиц техники. Очень помогают муниципальные власти, которые обеспечивают оперативный подвоз воды. Мы рассчитываем на положительный исход», – рассказал ИА «Татар-информ» министр ГО и ЧС РТ Рафис Хабибуллин.

Также министр рассказал, что тушение пожара осложняла высокая температура горения и сильная задымленность в помещениях.

«О причинах пожара пока неизвестно. У нас есть пожарно-испытательная лаборатория, которая сумеет дать ответ на этот вопрос», – добавил Рафис Хабибуллин.

На данный момент локализован пожар на первом этаже. Его площадь составила 200 кв. метров. Угроза обрушения снята.