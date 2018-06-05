В марте проверка прокуратуры выявила в ТЦ «Порт» нарушения противопожарной безопасности

Нарушения противопожарной безопасности были обнаружены в трех зданиях торгового центра «Порт».

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В конце марта проверка прокуратуры Приволжского района Казани выявила в ТЦ «Порт» нарушения противопожарной безопасности, сообщил ИА «Татр-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром произошел пожар в блоке «Б» торгового центра «Порт», который расположен на Оренбургском тракте в Казани. В настоящее время площадь пожара достигла двухсот квадратных метров. На месте огнеборцы работают по четвертому номеру вызова.

На место пожара выехал прокурор Казани Олег Дроздов, там же находятся министр ГО и ЧС РТ Рафис Хабибуллин, мэр Казани Ильсур Метшин, начальник УМВД России по Казани Алексей Соколов.

Как сообщил агентству Руслан Галиев, последняя проверка ТЦ «Порт» проводилась 29-30 марта, в рамках масштабной проверки по поручению Генерального прокурора РФ.

Было установлено, что собственником одного из корпусов здания этого торгового центра является ООО «Вазифа». К слову, по данным ИА «Татар-информ» именно с этого корпуса, с магазина одежды, сегодня начался пожар.

Как выяснили сотрудники отдела надзорной деятельности УНД И ПР ГУ МЧС России по РТ по Приволжскому району Казани, в торговом центре «Порт» имелись нарушения противопожарной безопасности.

Например, помещения разных классов пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с необходимыми пределами огнестойкости – помещения пищеблока не выгорожены противопожарной дверью с положенным пределом огнестойкости.

Также в центре работали люди, не прошедшие обучение мерам противопожарной безопасности.

Проверка установила, что собственником другого корпуса ТЦ «Порт» является ООО «Ран капитал»

Из нарушений в этом корпусе было отмечено размещение детской игровой зоны на втором этаже в 20 метрах от эвакуационного выхода. Задвижки вводных трубопроводов к пожарным насосам закрыты и опломбированы. В этом корпусе тоже работают люди, не прошедшие обучение мерам противопожарной бе6зопасности.

Собственником третьего корпуса ТЦ «Порт» является АО «Кондитерская фабрика заря». В этом корпусе проверка обнаружила следующие нарушения: захламление путей эвакуации, также закрыты и опломбированы задвижки вводных трубопроводов к пожарным насосам, с нарушениями расположены настенные звуковые и речевые оповещатели, персонал не обучен мерам противопожарной безопасности.

По результатам проверки прокуратура Приволжского района возбудила в отношении всех собственников зданий административные дела о нарушении требований пожарной безопасности. Должностные лица были оштрафованы на шесть тысяч рублей.

Были внесены представления, после которых, согласно поступившим в прокуратуру ответам, нарушения были устранены, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

15 мая прокуратура отправила в надзорные органы района требование о проведении повторной проверки, чтобы понять, устранены ли нарушения.

В настоящее время по факту пожара в ТЦ «Порт» прокуратурой также начата проверка.

«Обстоятельства происшествия, в том числе место возникновения пожара, данные о его развитии и тушении, причины пожара, лица, виновные в его возникновении, обстоятельства, влияющие на степень и характер их ответственности, а также противопожарное состояние объекта до пожара и его причинную связь с возникновением, распространением и последствиями пожара, будут устанавливаться органами дознания МЧС под непосредственным надзором прокуратуры», – сообщили агентству Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» со ссылкой на собственный источник сообщало, что отдел надзорной деятельности по Приволжскомй району Казани возбудил уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности».