Фото больного и худого Джонни Деппа встревожили фанатов

Фото: соц сети
(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Фотографии Джонни Деппа из Санкт-Петербурга, где артист дал концерт в рамках гастролей Hollywood Vampires, не на шутку напугали фанатов. Снимки опубликованы в социальных сетях и официальном аккаунте Джонни Деппа в Instagram'e.
Многие подписчики отметили, что актер очень похудел, выглядит больным и бледным. Некоторые посоветовали ему излечиться от пагубных пристрастий.
«Он выглядит стройнее, чем раньше. Я надеюсь, что он в порядке. Ему скоро будет 55, он все еще в туре, он живет. Я обожаю этого человека», «Джонни, вы выглядите очень худым... Вы не похожи на себя», «Выглядит настолько худым и больным. Позаботьтесь о себе. Пожалуйста, бросьте пить, пить много нехорошо. Я люблю тебя», – написали поклонники.
Ранее сообщалось, что Джонни Депп попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Авария случилась в тот момент, когда автомобиль Mercedes выезжал из внутреннего двора отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте. К счастью, Депп не пострадал.
Концерты в Москве и Санкт-Петербурге прошли с аншлагом. Русские фанатки забросали музыканта бюстгальтерами, а некоторые из поклонниц заплатили по тысяче долларов за личную встречу.
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