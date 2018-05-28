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Эльза Кузнецова

31 мая 2018, 21:36

КультураПроисшествия

Джонни Депп на машине врезался в стену в Петербурге

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Фото: соцсети


Автомобиль, в котором ехал артист, не вписался в поворот и врезался в стену.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Голливудский актер и певец Джонни Депп попал в ДТП в Санкт-Петербурге, куда он прибыл накануне в рамках гастролей Hollywood Vampires, передает «Пятый канал».

Машина, в которой ехал артист, не вписалась в поворот и врезалась в стену. Авария случилась в тот момент, когда автомобиль Mercedes выезжал из внутреннего двора отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте. Сам Депп не пострадал.

Концерт группы Hollywood Vampires вчера с аншлагом прошел в Северной столице. Фанатки в знак солидарности с московскими поклонницами забросали кумира бюстгальтерами.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп устроил платные встречи для поклонниц.

 

Публикация от Alice Sanliss (@_lunaman_)

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